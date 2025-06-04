RAKUS не планирует сокращать плановые услуги

За первые три месяца текущего года в больнице были пролечены и выписаны 15 552 пациента, что примерно соответствует показателю аналогичного периода 2024 года (снижение на 0,2% или 26 человек).

При этом в клинику неотложной медицинской помощи и приема пациентов за отчетный период обратилось почти на 6,8% больше людей, чем годом ранее, общее число таких пациентов достигло почти 21 000 человек.

За указанный период больнице не были оплачены предоставленные услуги примерно на 1,5 миллиона евро, в том числе на 0,4 миллиона евро за стационарные программы, на 0,3 миллиона евро - за амбулаторные услуги, на 0,3 миллиона евро - за лабораторные исследования и на 0,5 миллиона евро - за анализы на Covid-19, выполненные Референсной лабораторией.

По мнению руководства RAKUS, ситуация указывает на системную проблему: больница оказывает медицинскую помощь в соответствии с реальным количеством пациентов, превышая запланированные финансовые рамки, но не получает адекватной оплаты за свои услуги.

Как и в предыдущем году, финансирования оказалось недостаточно по тем программам, по которым больница в последние годы подавала запросы на пересмотр тарифов, однако NVD не согласовала их из-за нехватки средств, говорится в отчете.

Наибольшие убытки в первом полугодии принесла микрохирургия - 0,6 миллиона евро.

Также не были покрыты реальные расходы на питание пациентов, которые больница оплачивает компании, предоставляющей услуги питания.