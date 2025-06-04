RAKUS не планирует сокращать плановые услуги

По данным отчета Восточной больницы (RAKUS) о выполнении бюджета за первые три месяца 2025 года, оказавшегося в распоряжении агентства LETA, убытки больницы за первый квартал достигли 4,6 миллиона евро, и учреждение будет "вынуждено сократить" объем плановых медицинских услуг для стабилизации финансовой ситуации. При этом председатель совета больницы Эдгарс Лабсвирс называет эти данные недостоверными.
По его словам, руководство и совет больницы полностью отрицают ранее прозвучавшую информацию о возможном сокращении плановых услуг. "Хочу подчеркнуть, что больница не планирует сокращать плановые медицинские услуги", - отметил председатель совета.
Председатель совета RAKUS также указал, что во вторник правление и совет больницы совместно с Министерством здравоохранения (VM) договорились о необходимых мерах, которые следует реализовать, при этом было четко заявлено, что доступность медицинских услуг в больнице никоим образом пострадать не должна.
Правительство уже поддержало проект строительства нового корпуса Латвийского центра инфектологии (LIC), одновременно поручив Министерству здравоохранения найти решение для финансирования строительства нового корпуса Латвийского онкологического центра (LOC).
"Строительство Центра инфектологии мы уже давно обозначили как стратегически важный проект, который больше нельзя откладывать", - подчеркнул Лабсвирс.
В новый корпус планируется перенести "Центр туберкулеза и заболеваний легких", который сейчас находится в здании, состояние которого оценивается как критическое.
Он выразил удовлетворение тем, что события последних дней дали заметный импульс для реализации столь важного проекта латвийской системы здравоохранения.
В ранее упомянутом отчете подчеркивается, что величина убытков наглядно отражает существенное несоответствие между государственным финансированием и реальными затратами на медицинскую помощь.
Финансовое положение больницы остается сложным, поскольку финансирование оказания медицинских услуг за счет государства в 2025 году значительно снижено, говорится в отчете руководства RAKUS.
Годовое финансирование стационарных услуг сокращено на 10,2 миллиона евро, в том числе на 6,1 миллиона евро снижено финансирование услуг по диагностическим группам, в результате чего средняя стоимость лечения одного пациента уменьшилась на 190 евро, что является самым большим сокращением среди всех стационарных лечебных учреждений, отмечается в документе.
Также на 4,6 миллиона евро сокращены платежи за услуги, предоставляемые сверх контрактного объема, в том числе на 1,7 миллиона евро уменьшилось финансирование медицинских услуг для жителей Украины.
На 1,2 миллиона евро в год уменьшено финансирование надбавок за сложные первичные онкологические операции, на 0,8 миллиона евро - за поддержание коек интенсивной терапии, а также на 0,8 миллиона евро - за амбулаторные услуги, сетует руководство больницы.
На 0,5 миллиона евро снижен объем лабораторных услуг.
Кроме того, с 1 января этого года Национальная служба здравоохранения (NVD) изменила порядок оплаты услуг, что дополнительно сократило доходы больницы за отчетный период на 2,2 миллиона евро. В частности, сокращение составило 1,5 миллиона евро за стационарные услуги и еще 1,5 миллиона - за услуги диагностических групп.
Оплата услуг сверх контрактного объема производилась по фактическим затратам, однако больница обеспокоена тем, как NVD поступит при достижении лимита, обозначенного в финансовом сообщении.
За первые три месяца текущего года в больнице были пролечены и выписаны 15 552 пациента, что примерно соответствует показателю аналогичного периода 2024 года (снижение на 0,2% или 26 человек).
При этом в клинику неотложной медицинской помощи и приема пациентов за отчетный период обратилось почти на 6,8% больше людей, чем годом ранее, общее число таких пациентов достигло почти 21 000 человек.
За указанный период больнице не были оплачены предоставленные услуги примерно на 1,5 миллиона евро, в том числе на 0,4 миллиона евро за стационарные программы, на 0,3 миллиона евро - за амбулаторные услуги, на 0,3 миллиона евро - за лабораторные исследования и на 0,5 миллиона евро - за анализы на Covid-19, выполненные Референсной лабораторией.
По мнению руководства RAKUS, ситуация указывает на системную проблему: больница оказывает медицинскую помощь в соответствии с реальным количеством пациентов, превышая запланированные финансовые рамки, но не получает адекватной оплаты за свои услуги.
Как и в предыдущем году, финансирования оказалось недостаточно по тем программам, по которым больница в последние годы подавала запросы на пересмотр тарифов, однако NVD не согласовала их из-за нехватки средств, говорится в отчете.
Наибольшие убытки в первом полугодии принесла микрохирургия - 0,6 миллиона евро.
Также не были покрыты реальные расходы на питание пациентов, которые больница оплачивает компании, предоставляющей услуги питания.
Кроме того, повышение минимальной зарплаты в стране на 5,71% повлияло на увеличение сумм контрактов по услугам, которые индексируются согласно данным Центрального статистического управления (CSP), таким как питание, охрана, уборка помещений и территории.
За отчетный период спрос на услуги больницы вырос, и, чтобы компенсировать дефицит финансирования, RAKUS увеличила доходы от платных медицинских услуг почти на 0,5 миллиона евро (на 34%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это позволило "частично покрыть нехватку средств и поддерживать доступность медицинской помощи".
Чтобы приспособиться к ограниченному финансированию, сокращается средняя длительность пребывания пациентов в стационаре за счет улучшения лечебных процессов, что помогает уменьшить расходы на содержание и позволит более эффективно лечить растущее число пациентов в 2025 году.
Также уменьшаются объемы используемых медикаментов и медицинских материалов на одного пациента с целью снизить негативное влияние роста цен на лекарства и медизделия.
Однако, по мнению руководства больницы, этих мер недостаточно для балансировки бюджета. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость в 2025 году, RAKUS будет "вынуждена сократить" объем плановых услуг, что существенно снизит их доступность для населения, говорится в отчете.
В заключении отчета подчеркивается: для обеспечения устойчивого развития и предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимы серьезные изменения нормативного регулирования и модели финансирования здравоохранения.
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