Видео Студент получил штраф за парковку возле своего училища. Он не согласен с наказанием

Марцис, будущий автомеханик, учится в Огрском государственном техникуме и по будням живет в общежитии учебного заведения. Он ежедневно ездит на своей машине, и недавние штрафы за якобы несанкционированную парковку сильно возмутили молодого человека.

Марцис считает, что его наказали несправедливо, потому что вокруг общежития нет знаков, информирующих водителей о том, что им запрещено здесь парковаться. Кроме того, существующий знак, указывающий на пешеходный и велосипедный маршрут, слишком мал, чтобы его можно было вовремя заметить.

Студент также винит муниципальную полицию, которая, по его мнению, чаще штрафует студентов, а не местных жителей, которые тоже нередко оставляют свои машины, не соблюдая правила дорожного движения.

Будущий специалист сообщил, что попытался решить проблему, связавшись с администрацией техникума. По его словам, ему сказали, что вопрос решается и, возможно, учащимся будут выдаваться специальные разрешения на парковку.

Однако журналистам руководство Огрского техникума заявило, что такие разрешения бессмысленны, поскольку техникум старается следовать принципу дружественного совместного использования парковочных мест с местными жителями. Борьба с неправильно припаркованными автомобилями в этом районе ведется уже не первый год.

"Мы решили идти по осторожному пути, чтобы не ограничивать парковку для местных жителей. Разрешаем парковаться и другим, если это не мешает работе училища", - сказал представитель Огрского техникума Клавс Миезис.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu