На маршруте Рига-Калнциемс все лето будут курсировать крупногабаритные грузы

Ширина перевозимых грузов может превышать пять метров, всего планируется доставить 528 конструкций разных размеров. Конструкции предназначены для компании Laflora Energy, принадлежащей государственному предприятию Latvenergo.

В течение ближайших трех месяцев крупногабаритные грузы будут перемещаться по следующим автодорогам: Рига-Румбула-Рижская окружная дорога (А4), Рижская окружная дорога (А5), Вентспилсское шоссе (А10) и региональная автодорога Кудра-Калнциемс.

Большегрузный транспорт будет курсировать до двух раз в день в сопровождении специального транспорта либо экипажа Государственной полиции.

В LVC уточнили, что значительных ограничений движения не ожидается, однако во время перевозок возможны замедление потока транспорта, а в отдельных местах движение могут кратковременно приостанавливать для выполнения необходимых маневров. Если за конвоем образуется длинная пробка или возникнут другие риски для безопасности движения, предусмотрены специальные стоянки для временной остановки крупногабаритного транспорта.

Уже 4 июня в 13 часов дня из Риги стартует колонна из четырех-пяти крупногабаритных грузовиков, которая будет двигаться по указанному маршруту со скоростью от 70 до 80 километров в час. Вторая, менее многочисленная колонна отправится из Риги в 20 часов.