В четверг, 12 июня, пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон (аэропорт Гатвик), разбился недалеко от международного аэропорта им. Сардара Валлабхаи Пателя в Ахмадабаде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел во время взлета. Явные разрушения и клубы черного дыма наблюдались в районе Мегханинагар рядом со взлетной полосой.
На борту лайнера было 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров - 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев, 1 канадец; 11 детей.
Сначала сообщалось, что на борту находился бывший глава штата Гуджарат Виджай Рупани; его присутствие было подтверждено по списку бронирования. Однако источники TNIE сообщают, что политик вылетел другим рейсом.
По последним данным, на месте падения самолета обнаружены останки 294 человек - это и пассажиры, и экипаж, и жильцы общежития медколледжа, на которое рухнул лайнер. Более 30 пострадавших доставлены в больницы, но пока неизвестно, были ли они на борту или находились на земле.
По данным регионального издания Bombay Samachar, в момент удара в общежитии медколледжа могли находиться 50-60 интернов-медиков; официального подтверждения пока нет.
После крушения Boeing 787-8 удалось выжить одному человеку - 40-летнему британцу индийского происхождения, который находился на месте 11A. Эту информацию подтвердила индийская полиция.
Ранее сообщалось, что свидетели слышали несколько взрывов. По словам директора Генерального управления гражданской авиации, вылет рейса AI171 состоялся в 13:38 по местному времени, а крушение - в течение пяти минут.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты и спасательные службы - как минимум семь пожарных машин и многочисленные бригады скорой помощи. Главная дорога к месту аварии была закрыта.
К 18:45 по местному времени очаги пожара локализованы; в операции приняли участие 6 отрядов NDRF и более 20 пожарных расчетов, пострадавшим обеспечен "зеленый коридор" в городские больницы.
Комиссар Ахмедабада Г. С. Малик заявил AP, что надежд на спасенных не осталось; спасатели продолжают поиск тел. К месту привлечены около 700 военнослужащих армии и береговой охраны в поддержку пожарных и НДРФ.
Самолетом управлял капитан Сумит Сабхарвал (8200 часов налета), вторым пилотом был Клайв Кундар (1100 часов).
Air India подтвердила инцидент и пообещала регулярно публиковать обновления. Министр гражданской авиации Рам Мохан Наиду назвал случившееся "шоком и трагедией" и срочно вылетел в Гуджарат.
По официальной информации авиакомпании, деталей о пострадавших и погибших пока нет, расследование причин крушения ведет Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA); среди первичных версий - возможный отказ силовой установки либо ошибка оборудования, но официальных заключений пока нет.
DGCA подтвердило, что капитан успел передать MAYDAY примерно через пол-минуты после отрыва от полосы; связь оборвалась сразу после этого. Летные операции аэропорта Сардар-Валлабхбхай Пател приостановлены до окончания спасательных работ.
Следователи DGCA намерены опросить диспетчеров, проанализировать данные бортового самописца и переговоров экипажа, а также осмотреть обломки сразу после завершения поисково-спасательных работ.
На 22:30 по местному времени бортовые самописцы все еще не найдены; DGCA отмечает, что их поиск - "абсолютный приоритет". Поисковые группы сосредоточены в районе хвостовой секции.
Ahmedabad plane crash LIVE VIDEO#planecrash pic.twitter.com/CbKePPuqKp— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 12, 2025
VIDEO | Ahmedabad: Smoke seen emanating from airport premises. More details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)
(Source: Third Party) pic.twitter.com/qbO486KoEo
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