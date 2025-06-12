На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты и спасательные службы - как минимум семь пожарных машин и многочисленные бригады скорой помощи. Главная дорога к месту аварии была закрыта.

К 18:45 по местному времени очаги пожара локализованы; в операции приняли участие 6 отрядов NDRF и более 20 пожарных расчетов, пострадавшим обеспечен "зеленый коридор" в городские больницы.

Комиссар Ахмедабада Г. С. Малик заявил AP, что надежд на спасенных не осталось; спасатели продолжают поиск тел. К месту привлечены около 700 военнослужащих армии и береговой охраны в поддержку пожарных и НДРФ.

Самолетом управлял капитан Сумит Сабхарвал (8200 часов налета), вторым пилотом был Клайв Кундар (1100 часов).

Air India подтвердила инцидент и пообещала регулярно публиковать обновления. Министр гражданской авиации Рам Мохан Наиду назвал случившееся "шоком и трагедией" и срочно вылетел в Гуджарат.

По официальной информации авиакомпании, деталей о пострадавших и погибших пока нет, расследование причин крушения ведет Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA); среди первичных версий - возможный отказ силовой установки либо ошибка оборудования, но официальных заключений пока нет.

DGCA подтвердило, что капитан успел передать MAYDAY примерно через пол-минуты после отрыва от полосы; связь оборвалась сразу после этого. Летные операции аэропорта Сардар-Валлабхбхай Пател приостановлены до окончания спасательных работ.

Следователи DGCA намерены опросить диспетчеров, проанализировать данные бортового самописца и переговоров экипажа, а также осмотреть обломки сразу после завершения поисково-спасательных работ.

На 22:30 по местному времени бортовые самописцы все еще не найдены; DGCA отмечает, что их поиск - "абсолютный приоритет". Поисковые группы сосредоточены в районе хвостовой секции.

VIDEO | Ahmedabad: Smoke seen emanating from airport premises. More details are awaited.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)



(Source: Third Party) pic.twitter.com/qbO486KoEo — Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025