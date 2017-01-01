Кассир магазина «Maxima», аннулируя покупки, присвоил 851 евро

Суд Видземского предместья Риги приговорил к денежному штрафу в размере пяти минимальных месячных зарплат или 2150 евро кассира магазина «Maxima», который за две недели, аннулировав сделанные покупателями покупки, присвоил 851,70 евро из денег предприятия.

Как указано в приговоре суда, преступные деяния совершались в период с 6 по 19 февраля 2017 года, на тот момент кассир работал на предприятии чуть дольше года.

Присвоение денег осуществлялось по единой схеме - кассир, дождавшись, когда обслуженный им покупатель, на взяв чек, отойдет от кассы, вносил коррективы в систему кассового аппарата, аннулируя указанные в чеке товары. Затем он забирал из кассового аппарата соответствующую сумму денег. За две недели таким образом он аннулировал 88 чеков.

В суде кассир полностью признал свою вину и сообщил, что выплатил ООО «Maxima» 400 евро, частично покрыв причиненный им ущерб.