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В Риге премьер-министры стран Балтии встречаются с канцлером Германии

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Эвика Силиня с канцлером Германии Олафом Шольцем
Эвика Силиня с канцлером Германии Олафом Шольцем Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 6 мая, в Риге проходит встреча премьер-министра Эвики Силини с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Главы правительств обсуждают вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня Европейского союза, поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.

В 18:20 запланирована совместная пресс-конференция.

Госканцелярия отмечает, что "формат "3+1" уже стал традицией. Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и согласование совместных действий по решению важнейших международных проблем.

Перед поездкой в ​​Ригу канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву, где встретился с литовскими политиками и должностными лицами.

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