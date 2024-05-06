В Риге премьер-министры стран Балтии встречаются с канцлером Германии

Главы правительств обсуждают вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня Европейского союза, поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.

В 18:20 запланирована совместная пресс-конференция.

Госканцелярия отмечает, что "формат "3+1" уже стал традицией. Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и согласование совместных действий по решению важнейших международных проблем.

Перед поездкой в ​​Ригу канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву, где встретился с литовскими политиками и должностными лицами.

Germany stands firmly by the side of the Baltic states – I can assure you of that, @GitanasNauseda. We are committed to each other. That is why we are permanently stationing a German brigade in Lithuania. pic.twitter.com/Rp3DtrNLeg — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 6, 2024

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