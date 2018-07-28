Сб, 28.07.2018
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Дмитрий Маликов впервые показал подросшего сына Марка

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Дмитрий Маликов

ФОТО: Instagram

Популярный российский певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал новое фото, на котором запечатлен держащим своего сына Марка. 

Фотографию артист выложил на свей официальной страничке в Instagram. Таким образом Маликов впервые показал широкой публике лицо своего ребенка.

В подписи к фото он прокомментировал разразившийся недавно скандал.

"Вчера в моем твиттере непонятно как появившаяся и кем написанная глупость всколыхнула интернет-пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице... Люди,живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции. Спасибо за поздравления Марка с полугодовалым юбилеем!", — написал певец.

Ранее в социальной сети Twitter Дмитрий Маликов оказался в центре скандала из-за шутки о том, что необходимо для достижения успеха. В своем Твите Маликов написал, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие — "п***ильство" и "еврейство". 

Через несколько часов публикация исчезла из микроблога артиста.

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