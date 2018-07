Дмитрий Маликов впервые показал подросшего сына Марка

Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся,и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство.Что это было я не понимаю,но это выскочило на моей странице...Люди,живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите,если кому невольно доставил неприятные эмоции) Спасибо за поздравления Марка с полугодовалым юбилеем !

