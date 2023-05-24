Фото ⟩ Открытие Осокинского фестиваля: для Украины собрано уже 11 тысяч евро

В субботу, 20 мая, грандиозным концертом в к/з Латвийской национальной библиотеки открылся четвертый Осокинский фестиваль Свободы для Украины, который собрал сотни любителей музыки и сторонников Украины как очно, так и в прямом эфире. За время фестиваля уже собрано более 11 000 евро на поддержку Украины от продажи билетов и пожертвований с мероприятий в рамках фестиваля.
По случаю открытия фестиваля было инициировано сотрудничество латвийских и украинских музыкантов. На одной сцене встретились признанные латвийские артисты - группа Labvēlīgais Tips, Ральфс Эйландс, Melo-M, Катрина Гупало, Sub Scriptum и Андрей Осокин, чтобы создать совместные музыкальные номера с украинскими музыкантами - Дарьей Лелеко, Анастасией Ячменкиной, Анастасией Василенко, Викторией Притуляк и Евгенией Насоновой. В концерте также приняли участие два латвийско-украинских коллектива, которые были созданы в Латвии вскоре после начала российских военных действий в Украине — "Варакута" и "Шакима Трио", а также хор Рижской государственной классической гимназии при участии восьми детей из Украины. Концерт открыл новый посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол приветственной речью и вручением благодарственного письма Андрею Осокину.
"Невероятно, как быстро развивается фестиваль, - он зародился четыре года назад, во время ограничений, связанных с коронавирусом, и сейчас стал масштабным событием в культурной жизни Латвии. Изначально наша команда была очень маленькой и мы все делали сами - не только выступали на концертах, но и были сценаристами, звукорежиссерами, билетерами, а Катрина себя даже попробовала в роли бармена. Сейчас наша большая команда объединяет замечательных профессионалов из разных областей, которые благодаря общей мечте создают фантастические события для музыкантов, актеров, художников и их слушателей", — рассказывают авторы и организаторы фестиваля Катрина Гупало и Андрей Осокин.
Фестиваль продолжится двумя новыми концертными программами: концертом Андрея Осокина и Фестивального струнного квартета 27 мая в культурном пространстве Ola Foundation, а также концертом Гундарса Аболиньша и Андрея Осокина "Игры чувств" 28 мая в Доме Черноголовых. В начале июня в Англиканской церкви прозвучат две необычные программы: 1 июня пройдет концерт "Люди, кошки и музыка", а 2 июня - Ночной концерт Авангардной музыки. В свою очередь 4 июня мы услышим Катрину Гупало в креативном пространстве Amoralle Level-Up, а заключительный концерт в этом году состоится 10 июня в рижском Зале Вагнера. В нем примут участие актрисы Дита Луриня, Лариса Семирозуменко, струнный ансамбль Kremerata Lettonica и Андрей Осокин. Перед концертом в Доме Вагнера состоится перформанс украинской художницы Дарьи Калашниковой "Сколько это может продолжаться?", а также выставка, посвященная войне в Украине. 11 июня в культурном пространстве Ola Foundation состоится эпилог фестиваля - сольный концерт Георгия Осокина. Среди друзей фестиваля, которые проведут концерты - пианист, доктор философских наук, предприниматель Дмитрий Волков, а также владелец компании Gemoss Иева Трейя, ресторан Акустика в Валмиере и другие.
Вырученные средства от продажи билетов на Фестиваль будут направлены на поддержку Украины - на гуманитарную и медицинскую помощь, а также помощь животным. Пожертвования также можно сделать на портале Ziedot.lv в рамках специально созданной кампании "Фестиваль свободы Осокина – для народа Украины", доступной по ссылке.
Билеты на фестиваль можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu Paradīze.
Галерея: Открытие Осокинского фестиваля
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