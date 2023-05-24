Фото ⟩ Открытие Осокинского фестиваля: для Украины собрано уже 11 тысяч евро

Фестиваль продолжится двумя новыми концертными программами: концертом Андрея Осокина и Фестивального струнного квартета 27 мая в культурном пространстве Ola Foundation, а также концертом Гундарса Аболиньша и Андрея Осокина "Игры чувств" 28 мая в Доме Черноголовых. В начале июня в Англиканской церкви прозвучат две необычные программы: 1 июня пройдет концерт "Люди, кошки и музыка", а 2 июня - Ночной концерт Авангардной музыки. В свою очередь 4 июня мы услышим Катрину Гупало в креативном пространстве Amoralle Level-Up, а заключительный концерт в этом году состоится 10 июня в рижском Зале Вагнера. В нем примут участие актрисы Дита Луриня, Лариса Семирозуменко, струнный ансамбль Kremerata Lettonica и Андрей Осокин. Перед концертом в Доме Вагнера состоится перформанс украинской художницы Дарьи Калашниковой "Сколько это может продолжаться?", а также выставка, посвященная войне в Украине. 11 июня в культурном пространстве Ola Foundation состоится эпилог фестиваля - сольный концерт Георгия Осокина. Среди друзей фестиваля, которые проведут концерты - пианист, доктор философских наук, предприниматель Дмитрий Волков, а также владелец компании Gemoss Иева Трейя, ресторан Акустика в Валмиере и другие.