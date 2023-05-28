Арнольд Шварценеггер поблагодарил Латвию

25 мая на стриминговом сервисе Netflix стал доступен сериал "ФУБАР" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Почти сразу после выхода сериал занял лидирующие позиции в топе нескольких стран, в том числе и Латвии. Благодарность Шварценеггера не заставила себя ждать.

Сериал "ФУБАР" рассказывает об отце и дочери, которые случайно узнают, что оба являются оперативниками ЦРУ. Он совмещает жанры шпионского боевика и комедии.

Реакции кинокритиков и аудитории на сериал весьма сдержанные. На оценочном сайте Rotten Tomatoes "ФУБАР" получил 51% положительных рецензий от критиков и 72% положительных рецензий от зрителей.

Арнольд Шварценеггер - американский актер и политик. Больше всего известен своими ролями в боевиках 80-х и 90-х: "Терминатор", "Конан-варвар", "Коммандо", "Хищник", "Вспомнить все", "Правдивая ложь".