Арнольд Шварценеггер поблагодарил Латвию

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в своем Twitter поблагодарил Латвию за интерес к его новому сериалу.
25 мая на стриминговом сервисе Netflix стал доступен сериал "ФУБАР" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Почти сразу после выхода сериал занял лидирующие позиции в топе нескольких стран, в том числе и Латвии. Благодарность Шварценеггера не заставила себя ждать.
Thanks Latvia! https://t.co/Wai6GrJjPL— Arnold (@Schwarzenegger) May 27, 2023
Сериал "ФУБАР" рассказывает об отце и дочери, которые случайно узнают, что оба являются оперативниками ЦРУ. Он совмещает жанры шпионского боевика и комедии.
Реакции кинокритиков и аудитории на сериал весьма сдержанные. На оценочном сайте Rotten Tomatoes "ФУБАР" получил 51% положительных рецензий от критиков и 72% положительных рецензий от зрителей.
Арнольд Шварценеггер - американский актер и политик. Больше всего известен своими ролями в боевиках 80-х и 90-х: "Терминатор", "Конан-варвар", "Коммандо", "Хищник", "Вспомнить все", "Правдивая ложь".
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