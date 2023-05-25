В Риге пройдет конференция и показ фильма Алексея Бурмака Russian Threat

В понедельник, 29 мая, в Риге пройдет конференция Russian Threat ("Русская угроза") на основе одноименного документального фильма. Этот фильм рассматривает политику и поведение России по отношению к другим странам после распада Советского Союза, сообщают организаторы конференции.
После каждой части фильма перед гостями выступят спикеры - журналисты, дипломаты, политики. Гости конференции - студенты школ и университетов.
Жители Риги тоже приглашаются поучаствовать в конференции: посмотреть фильм и послушать докладчиков.
Мероприятие состоится в Национальной Библиотеке при поддержке Рижской мэрии и Посольства Украины в Латвии.
Детали и темы конференции можно посмотреть на странице конференции здесь.
- вход свободный;
- конференция пройдет с 8:30 до 18:00;
- обед включен;
- регистрация по э-почте julia.cabiere@gmail.com;
- язык конференции - английский.
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