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В Риге пройдет конференция и показ фильма Алексея Бурмака Russian Threat

rus.tvnet.lv
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Фото: Пресс-фото

В понедельник, 29 мая, в Риге пройдет конференция Russian Threat ("Русская угроза") на основе одноименного документального фильма. Этот фильм рассматривает политику и поведение России по отношению к другим странам после распада Советского Союза, сообщают организаторы конференции. 

После каждой части фильма перед гостями выступят спикеры - журналисты, дипломаты, политики. Гости конференции - студенты школ и университетов.

Жители Риги тоже приглашаются поучаствовать в конференции: посмотреть фильм и послушать докладчиков.

Мероприятие состоится в Национальной Библиотеке при поддержке Рижской мэрии и Посольства Украины в Латвии.

Детали и темы конференции можно посмотреть на странице конференции здесь.

  • вход свободный;
  • конференция пройдет с 8:30 до 18:00;
  • обед включен;
  • регистрация по э-почте julia.cabiere@gmail.com;
  • язык конференции - английский.

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