"Это не религия и не секта": Иева Адамс стала преподавателем тантры

Тантра - это система практики, которой необходимо научиться, чтобы суметь слиться с божественным - расширить границы своего восприятия. Обычно тантру начинают изучать с познания процесса обмена сексуальной энергией, потому что это самая сильная энергия, которую человек может почувствовать легче всего.

"Я обнаружила, что у меня есть талант в этой области. Я очень чувствительна. Кроме того, в начале этого года все знаки подсказывали мне, что мне следует освоить новую профессию", - объясняет Иева.

"Кажется, время смиренной молитвы, безмолвной медитации, ничегонеделания и мудрого суждения для меня закончилось. То, что я изучаю на курсах преподавателей тантры - это не тантра в старомодном понимании - с групповым сексом и медитацией на высокие материи. Сегодня это тантра учителя Ошо, который объединил основные элементы с современной психологией и психотерапией.

Она включает в себя множество танцев, движений, дыхательных практик и много человеческого взаимодействия - это самопознание на эмоционально и физически безопасной игровой площадке.



Современная тантра - это не религия, не секта. Это возможность заново открыть себя".

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