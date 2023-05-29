Видео ⟩ Кровавые обряды, гангстеры, вулканы и майя: Лида Нижникова в Гватемале

Лида Нижникова не стала скрывать своего восхищения и шока от традиций и культуры древних майя с кровавыми обрядами, казнью и жертвоприношением. Все это заставило задуматься о том, что все это до сих пор тайно практикуется.

В выпуске Лида рассказывает из каких зон (районов) столицы Гватемалы нельзя выбраться живым. Она откроет двери в мир фанатов "Властелина колец", племени майя, а также встретит честных и искренних людей.

Проект о путешествиях "Попутчики" Лида Нижникова запустила осенью 2022 года. В списке у блогера такие страны, как Иран, Танзания, Непал, Гватемала и многие другие. "Я очень хочу, чтобы в Латвии был такой достойный проект. Первой точкой стал Иран, второй - Танзания, после - Гватемала", - вдохновленно говорит Лида. В этом проекте она снимает себя, людей вокруг и колорит страны, в которой находится.

Сравнений с Настей Ивлеевой и "Орлом и решкой" Лида Нижникова не боится: "Мы, конечно, очень разные. Я ее очень уважаю". Именно Лида является автором этого проекта. С реализацией ей помогли люди, которые безоговорочно в нее верят. Они поспособствовали в организации поездок и сопровождают девушку, чтобы обеспечить ее безопасность.