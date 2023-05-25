Лиене Ушакова рассказала, что не живет вместе со своим 9-летним сыном

В 2013 году Ушакова родила первенца. Она благодарна появлению в ее жизни сына, поскольку он был "планированный, желанный и любимый".

Правда, сейчас Лиене не живет вместе с сыном под одной крышей: "У меня нет терпения. Я не из тех людей, кто любит нянчиться целыми днями".

Она считает, что самое важное - качественно проводить время со своим ребенком. "Свою миссию я выполняю хорошо. Вероятно, даже лучше и больше, чем те мамы, которые целыми днями 24 на 7 сидят вместе и только ipad пихают в руки", - о себе как о матери говорит инфлюенсер.

Отвечая на вопрос, как часто она встречается с сыном, Лиене отвечает - когда есть время и желание. Они ходят в кино, наслаждаются прогулками летом, а также вместе готовятся к праздникам, например, красят на Пасху яйца или пекут пипаркукас на Рождество.

Напомним, сын Ушаковой родился в сентябре 2013 года, в ноябре того же года она вышла замуж за Александра Ушакова, однако позднее оба решили идти своей дорогой.

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