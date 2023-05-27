Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Жить с комплексами страшнее, чем сделать пластику"

В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала журналисту Вадиму Радионову, когда впервые решилась на пластическую операцию.
Лайма Вайкуле отметила, что дети боятся старых людей. Она не видит ничего плохого в пластике после 70 лет. "Можно красиво стареть. Но сегодня пластику делают уже 20-летние. Исправляют то, что кажется им дефектом. Я к этому нормально отношусь. Жить с комплексами страшнее, чем сделать пластику", - отметила Лайма Вайкуле. Она подчеркнула не все операции безопасны: "Конечно, есть риск, но не нужно это делать, чтобы сделать".
Операций Лайма Вайкуле не боится, а наоборот. "Я с удовольствием бы сделала любую пластику, и делала, потому что мне нравится наркоз. Я так люблю наркоз. Когда мне делают любую операцию, я прошу, чтобы мне медленнее делали наркоз, чтобы я прокайфовала. Я получаю удовольствие во время засыпания. Это такой сумасшедший случай", - сказала она, объяснив, что доверят врачам и медицине. Потому Вайкуле прививалась от коронавируса в пандемию.
Певица откровенно рассказала, когда сделала первую пластическую операцию. Она не стала скрывать, что обратилась к пластическим хирургам после 50 лет: "В нашей профессии ты всегда видишь себя на экране и никогда себе не нравишься. Впервые я задумалась об этом 55 лет. Раньше 60 лет я никому не советую делать пластику... Красиво стареть тоже красиво".
Лайма Вайкуле указала, что она лечится и делать медицинские процедуры в США, но кое-то она делала и в Латвии.
Видео: интервью с Лаймой Вайкуле
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