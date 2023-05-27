Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Жить с комплексами страшнее, чем сделать пластику"

Лайма Вайкуле отметила, что дети боятся старых людей. Она не видит ничего плохого в пластике после 70 лет. "Можно красиво стареть. Но сегодня пластику делают уже 20-летние. Исправляют то, что кажется им дефектом. Я к этому нормально отношусь. Жить с комплексами страшнее, чем сделать пластику", - отметила Лайма Вайкуле. Она подчеркнула не все операции безопасны: "Конечно, есть риск, но не нужно это делать, чтобы сделать".

Операций Лайма Вайкуле не боится, а наоборот. "Я с удовольствием бы сделала любую пластику, и делала, потому что мне нравится наркоз. Я так люблю наркоз. Когда мне делают любую операцию, я прошу, чтобы мне медленнее делали наркоз, чтобы я прокайфовала. Я получаю удовольствие во время засыпания. Это такой сумасшедший случай", - сказала она, объяснив, что доверят врачам и медицине. Потому Вайкуле прививалась от коронавируса в пандемию.

Певица откровенно рассказала, когда сделала первую пластическую операцию. Она не стала скрывать, что обратилась к пластическим хирургам после 50 лет: "В нашей профессии ты всегда видишь себя на экране и никогда себе не нравишься. Впервые я задумалась об этом 55 лет. Раньше 60 лет я никому не советую делать пластику... Красиво стареть тоже красиво".

Лайма Вайкуле указала, что она лечится и делать медицинские процедуры в США, но кое-то она делала и в Латвии.

Видео: интервью с Лаймой Вайкуле