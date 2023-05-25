"Была в ярости и не сдерживалась": Елинска о комментариях в адрес экс-супруги Олега Филя

Бывший банкир и предприниматель Олег Филь и его возлюбленная Кристине Елинска в откровенном интервью изданию Santa рассказали о своих отношениях, а также о недавнем скандале, когда публично стало известно, что бывшей жене Филя Санте Бернал нужно вернуть экс-супругу почти два миллиона евро, два автомобиля Porsche и драгоценности.
Вскоре после решения суда в беседе с изданием Privātā Dzīve Бернал выразила свое мнение о случившемся, в том числе нелестно отозвалась о Филе.
После этого интервью Кристине Елинска не стала тянуть с ответом, жестко высказавшись о Санте Бернал в своих соцсетях: "Что сказать, ты не потеряла навыки писать и вешать лапшу на уши точно так же, как [не] бросила пить".
Кристине в интервью объяснила также, почему она приняла участие в публичном обсуждении Бернал: "Я была в ярости и просто не сдерживалась".
Олег добавил: "Кристине такой же справедливый человек, как я, и ей трудно все это держать в себе.
Ну и что делать? Такая ситуация сложилась.
Если два взрослых человека не могут честно договориться вне суда, если я вынужден втягивать суд в чуть ли не семейный спор, очевидно, проблема очень большая.
В связи с этим просто нужно ждать результата и держать в себе эмоции, что нелегко. Но я очень уважаю Кристине за то, что она, будучи рядом со мной, это терпит. И остальная семья терпит".
Олег говорит, что старается удерживать Кристине от комментариев, "потому что это мои бывшие отношения, в конце концов, так что, вероятно, не стоит делать их слишком публичными".
Кристине также добавляет: "Единственное, что меня беспокоит - мне не нравится, что люди думают неправду об Олеге, что его репутация страдает. Потому что он действительно очень и очень хороший человек".
В апреле сообщалось, что Бернал обжаловала приговор окружного суда, который постановил взыскать с нее почти два миллиона евро в пользу бывшего мужа.
Теперь Верховному суду предстоит принять решение о возбуждении кассационного производства.
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