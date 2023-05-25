"Была в ярости и не сдерживалась": Елинска о комментариях в адрес экс-супруги Олега Филя

Вскоре после решения суда в беседе с изданием Privātā Dzīve Бернал выразила свое мнение о случившемся, в том числе нелестно отозвалась о Филе.

После этого интервью Кристине Елинска не стала тянуть с ответом, жестко высказавшись о Санте Бернал в своих соцсетях: "Что сказать, ты не потеряла навыки писать и вешать лапшу на уши точно так же, как [не] бросила пить".

Кристине в интервью объяснила также, почему она приняла участие в публичном обсуждении Бернал: "Я была в ярости и просто не сдерживалась".

Олег добавил: "Кристине такой же справедливый человек, как я, и ей трудно все это держать в себе.

Ну и что делать? Такая ситуация сложилась.

Если два взрослых человека не могут честно договориться вне суда, если я вынужден втягивать суд в чуть ли не семейный спор, очевидно, проблема очень большая.