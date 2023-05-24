Sudden Lights раскрыли подробности происходящего на "Евровидении"

Группа Sudden Lights, которая в этом году представляла Латвию на "Евровидении", рассказала о закулисье грандиозного события в интервью Rīta Panorāma.
Sudden Lights, которые едва не преодолели полуфинальный барьер и не попали в финал "Евровидения", рассказала, какой была атмосфера за кулисами.
"Была удивительно дружеская атмосфера, и не было никакого чувства соперничества. Понятно, что мы старались подружиться с музыкантами из разных стран. Лучше всего у нас это получалось с разными группами", - говорит солист группы Андрейс Рейнис Зитманис.
"У нас уже есть неофициальное приглашение выступить в Австралии и поехать к словенцам на их концерт", - добавляет басист Карлис Вартиньш.
Между двумя фаворитами конкурса - Швецией и Финляндией - группа болела за Финляндию. "Он был очень дружелюбным, приятным человеком, мы немного поговорили за кулисами. У него была очень приятная энергия!" - говорит Зитманис, говоря об исполнителе песни Käärijä.
Напомним, 67-й международный песенный конкурс "Евровидение" завершился победой Швеции. В этом году победила Loreen с песней Tattoo. Латвийская группа Sudden Lights не прошла в финал "Евровидения" с песней Aijā. Латвия уже в шестой раз подряд не смогла преодолеть полуфинальный барьер.
Конкурс "Евровидение-2023" проходил в Ливерпуле, но под флагом победившей в прошлом году Украины, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Из-за вопросов относительно безопасности в Украине было невозможно проведение конкурса, а потому его у себя приняла страна, которая заняла второе место - Великобритания.
13 мая в финале конкурса приняли участие 26 стран: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Украина, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.
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