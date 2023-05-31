Скандал на приеме: режиссер и мэр Огре облили друг друга вином

30 мая посольства Северных стран в Латвии, посольство Исландии в Финляндии и офис Совета министров Северных стран в Латвии организовали традиционное совместное празднование Национальных дней Северных стран в саду Домского собора. Во время приема произошел инцидент - очевидцы рассказывают, что известный латвийский кинорежиссер Илзе Бурковска-Якобсена облила вином мэра Огре Эгила Хелманиса, который в свою очередь, ответил ей тем же.
В Twitter говорят, что участниками мероприятия являются известные в Латвии лица.
Dažkārt vērts apmeklēt pieņemšanas tikai tāpēc, lai piedzīvotu kā viens diktatoriņš saņem pelnītu vīnu glāzi uz galvas. Parasti šādas mākslinieciskas akcijas neatbalstu, bet šis ir izņēmums 🍷— Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) May 30, 2023
"Иногда стоит посетить приемы только для того, чтобы увидеть, как один диктатор получает заслуженный бокал вина на свою голову. Обычно я не поддерживаю такие художественные действия, но это исключение", - написала политолог Ивета Кажока.
Ziemeļvalstu ikgadējās svinībās tikko redzēju to Helmani. Pēc brīža jau redzēju aizskrienam aplietu ar vīnu uz galvas. Viesi ar prieku meklē varonīgo sievieti, kas izpildīja vīna rituālu.— Kaspu (@KasparKondrat) May 30, 2023
"Я только что видел этого Хелманиса на ежегодном скандинавском празднике. Через некоторое время я заметил, как он убегает с пролитым на голову вином. Гости с удовольствием ищут героическую женщину, совершившую винный ритуал", - пишет Каспар Кондрат.
Порталу Apollo.lv удалось узнать от очевидца об увиденном.
"Совместное мероприятие пяти скандинавских стран (в честь их национального праздника) во внутреннем дворе Домского собора, на которое в самом начале прибывает мэр Огре Хелманис с дамой или дама с Хелманисом. До конца никто не понял, кто из них был приглашен. Мероприятие было по приглашениям. Хелманис и какая-то компания стояли вокруг столика в стороне. Свежий воздух, живая музыка, вино и закуски. Через час после начала я и другие гости на мероприятии заметили разъяренного Хелманиса, выбегающего с мероприятия, вино капает с его головы на его светло-голубой костюм. Тогда я подумал, что его голову трудно окунуть в бокал вина, но случаются разные несчастные случаи. Тогда от стоящих рядом стало известно, что какая-то женщина вылила ему на голову бокал вина. Он побежал за ней и вылил на нее бутылку, а после чего покинул мероприятие. Фото/видео этого события нет".
"Героическая женщина, совершившая винный ритуал" даже не собирается скрываться. Режиссер Илзе Бурковска-Якобсена признается: это была она. И да, это был Хелманис. "Я реагировала спонтанно", - говорит Илзе.
Tu domā ka man nervi turèja stāvrēt un gaidīt reakciju? Viņš man dzinās pakaļ un ielēja baltvīnu acīs.— Ilze BurkovskaJacobsen (@IlzeBJ) May 30, 2023
"Вы думаете, что я должна была стоять на месте и ждать реакции? Он погнался за мной и вылил на меня белое вино", - написала она.
Ziemeļvalstis man ir demokrātijas paraugpiemērs. Vēstniecībām kopīgi atzīmēt nacinālos svētkus ir laba ideja. Helmaņa kunga klātbūtne man lika domāt par Ogres muzeja darbinieku un citu kultūras darbinieku nedemokrātisko darba apstākļu vidi. Reaģēju spontāni.— Ilze BurkovskaJacobsen (@IlzeBJ) May 30, 2023
"Скандинавские страны являются для меня примером демократии. Хорошей идеей для посольств является совместное празднование национальных праздников. Присутствие господина Хелманиса заставило меня задуматься о недемократических условиях работы сотрудников Огрского музея и других деятелей культуры. Я среагировала спонтанно", - добавила она.
Twitter действия режиссера принял с овациями.
Paldies! 🙏 Ziemeļvalstu demokrātiskās vērtības un Helmaņa autoritārisms ir konfliktējošas lietas jau pēc būtības.— Lauris Grāvelis (@lgravelis) May 30, 2023
"Спасибо! Демократические ценности скандинавских стран и авторитаризм Хелманиса - вещи по своей сути противоречивые", - указал Лаурис Гравелис.
Labam hepeningam pienākas stāvovācijas. :)— Krista Burāne (@KristaBurane) May 30, 2023
Криста Буране: "Хороший хэппенинг заслуживает оваций".
Jāprasa kā par Smiltēnu vakar.— VilcienVakte (@svilpes) May 30, 2023
Kāpēc Helmanis tur atradās?
"Следует спросить, как про Смилтенса вчера. Почему Хелманис был там?" - спросил Вилценс Вакте.
Ceru ka vīns bij skābs! 🍷! Paldies!— 🚀🚊🚂Armands Būmanis 🇱🇻🇺🇦🇩🇰 (@armis22) May 30, 2023
Армандс Буманис: "Надеюсь, вино было кислым!".
Jā, nu jāsaka es darītu tāpat. Ja cilvēks ir atklāti nostājies pret demokrātiju un tai pašā laikā nāk tusēt uz pasākumu.— sun flow 🇱🇻 🇺🇦 (@sunflow11438922) May 30, 2023
"Да, я должен сказать, что я сделал бы то же самое. Если человек открыто выступает против демократии, но при этом приходит потусоваться на мероприятии", - пишет пользователь sun flow.
Paldies.— Sievietei paveicās (@sievieteiveicas) May 30, 2023
Kādam tas bija jādara!
"Спасибо. Кому-то это нужно было сделать!" - отмечает Sievietei paveicās.
Apollo.lv удалось пообщаться с Илзе Бурковской-Якобсен вскоре после мероприятия - продолжение следует.
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