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Скандал на приеме: режиссер и мэр Огре облили друг друга вином

Apollo.lv Ieva Raiskuma
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Фото: New Africa/Shutterstock

30 мая посольства Северных стран в Латвии, посольство Исландии в Финляндии и офис Совета министров Северных стран в Латвии организовали традиционное совместное празднование Национальных дней Северных стран в саду Домского собора. Во время приема произошел инцидент - очевидцы рассказывают, что известный латвийский кинорежиссер Илзе Бурковска-Якобсена облила вином мэра Огре Эгила Хелманиса, который в свою очередь, ответил ей тем же.

В Twitter говорят, что участниками мероприятия являются известные в Латвии лица.

"Иногда стоит посетить приемы только для того, чтобы увидеть, как один диктатор получает заслуженный бокал вина на свою голову. Обычно я не поддерживаю такие художественные действия, но это исключение", - написала политолог Ивета Кажока. 

"Я только что видел этого Хелманиса на ежегодном скандинавском празднике. Через некоторое время я заметил, как он убегает с пролитым на голову вином. Гости с удовольствием ищут героическую женщину, совершившую винный ритуал", - пишет Каспар Кондрат.

Порталу Apollo.lv удалось узнать от очевидца об увиденном.

"Совместное мероприятие пяти скандинавских стран (в честь их национального праздника) во внутреннем дворе Домского собора, на которое в самом начале прибывает мэр Огре Хелманис с дамой или дама с Хелманисом. До конца никто не понял, кто из них был приглашен. Мероприятие было по приглашениям. Хелманис и какая-то компания стояли вокруг столика в стороне. Свежий воздух, живая музыка, вино и закуски. Через час после начала я и другие гости на мероприятии заметили разъяренного Хелманиса, выбегающего с мероприятия, вино капает с его головы на его светло-голубой костюм. Тогда я подумал, что его голову трудно окунуть в бокал вина, но случаются разные несчастные случаи. Тогда от стоящих рядом стало известно, что какая-то женщина вылила ему на голову бокал вина. Он побежал за ней и вылил на нее бутылку, а после чего покинул мероприятие. Фото/видео этого события нет".

"Героическая женщина, совершившая винный ритуал" даже не собирается скрываться. Режиссер Илзе Бурковска-Якобсена признается: это была она. И да, это был Хелманис. "Я реагировала спонтанно", - говорит Илзе.

"Вы думаете, что я должна была стоять на месте и ждать реакции? Он погнался за мной и вылил на меня белое вино", - написала она. 

"Скандинавские страны являются для меня примером демократии. Хорошей идеей для посольств является совместное празднование национальных праздников. Присутствие господина Хелманиса заставило меня задуматься о недемократических условиях работы сотрудников Огрского музея и других деятелей культуры. Я среагировала спонтанно", - добавила она. 

Twitter действия режиссера принял с овациями. 

"Спасибо! Демократические ценности скандинавских стран и авторитаризм Хелманиса - вещи по своей сути противоречивые", - указал Лаурис Гравелис. 

Криста Буране: "Хороший хэппенинг заслуживает оваций".

"Следует спросить, как про Смилтенса вчера. Почему Хелманис был там?" - спросил Вилценс Вакте. 

Армандс Буманис: "Надеюсь, вино было кислым!".

"Да, я должен сказать, что я сделал бы то же самое. Если человек открыто выступает против демократии, но при этом приходит потусоваться на мероприятии", - пишет пользователь sun flow.

"Спасибо. Кому-то это нужно было сделать!" - отмечает Sievietei paveicās.

Apollo.lv удалось пообщаться с Илзе Бурковской-Якобсен вскоре после мероприятия - продолжение следует.

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