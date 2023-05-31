Скандал на приеме: режиссер и мэр Огре облили друг друга вином

"Совместное мероприятие пяти скандинавских стран (в честь их национального праздника) во внутреннем дворе Домского собора, на которое в самом начале прибывает мэр Огре Хелманис с дамой или дама с Хелманисом. До конца никто не понял, кто из них был приглашен. Мероприятие было по приглашениям. Хелманис и какая-то компания стояли вокруг столика в стороне. Свежий воздух, живая музыка, вино и закуски. Через час после начала я и другие гости на мероприятии заметили разъяренного Хелманиса, выбегающего с мероприятия, вино капает с его головы на его светло-голубой костюм. Тогда я подумал, что его голову трудно окунуть в бокал вина, но случаются разные несчастные случаи. Тогда от стоящих рядом стало известно, что какая-то женщина вылила ему на голову бокал вина. Он побежал за ней и вылил на нее бутылку, а после чего покинул мероприятие. Фото/видео этого события нет".