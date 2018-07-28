Памела Андерсон объяснила нелюбовь к групповому сексу

Актриса Памела Андерсон призналась, что у нее был только плохой опыт группового секса. Об этом она рассказала в интервью изданию Dazed.
"У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми. Один, правда, мечтал о том, чтобы я была с другой женщиной, а он наблюдал. Иногда это звучит соблазнительно", — сказала Андерсон в ответ на вопрос, что она думает о сексе втроем, оргиях и секс-клубах.
"Но я слишком романтична для этого. Мне не нравится секс без любви и обязательств", — подчеркнула артистка.
Андерсон также рассказала, что была свидетельницей успешных полиаморных отношений: "Я недавно встретила женщину, которая живет в одном доме с мужем и любовником. Они вырастили детей вместе. Это всегда твой выбор. Они счастливы, но я бы ни за что не смогла так жить".
Памела Андерсон — 51-летняя американская актриса и фотомодель, которая широко известна благодаря роли в "Спасателях Малибу". Также она снялась в фильмах и сериалах "Стрипперелла", "Не называй меня малышкой", "Супергеройское кино", и других.