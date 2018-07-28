Умер советский и российский режиссёр Игорь Беляев
27 июля 2018, 10:10
26 июля на 87-м году жизни скончался советский и российский режиссёр-документалист Игорь Беляев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Союза кинематографистов РФ.
Игорь Беляев родился в 1932 году. После юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова окончил также режиссёрские курсы Театрального училища имени Щукина.
Игорь Беляев снял более ста фильмов. Он стал лауреатом Государственной премии СССР за документальный телефильм "Егор Иванович" (1983) и фильмы из телецикла "Деревенские повести" (1981).
Режиссер создал более 100 фильмов, среди которых "Обгоняющие время", "Шахтеры", "Егор Иваныч" и другие. Был членом союза журналистов СССР, академии Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемии "Ника".