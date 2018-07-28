Умер советский и российский режиссёр Игорь Беляев

Игорь Беляев родился в 1932 году. После юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова окончил также режиссёрские курсы Театрального училища имени Щукина.

Игорь Беляев снял более ста фильмов. Он стал лауреатом Государственной премии СССР за документальный телефильм "Егор Иванович" (1983) и фильмы из телецикла "Деревенские повести" (1981).