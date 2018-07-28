СМИ: Иосиф Кобзон переведен в реанимацию в тяжелом состоянии

Российский эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии и переведен в реанимацию. Об этом сообщает новостное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента РФ.
По словам собеседника агентства, артист, у которого в 2005 году обнаружили рак, сейчас проходит курс химиотерапии.
Кобзон был госпитализирован несколько дней назад на фоне сильного ухудшения состояния здоровья.
Как пишет Lenta.ru, жена 80-летнего музыканта подтвердила, что последнее время тот чувствовал себя не очень хорошо. "Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", — рассказала Нинель.
По информации издания Life, сейчас состояние певца ухудшилось и он находится в отделении нейрохирургии в одной из больниц Москвы.