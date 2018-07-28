Использование лучшего друга человека в бою против других людей известно издавна - первые данные о боевых собаках тянутся еще со времен до нашей эры. Уже веками собак используют в полиции, в работе пожарных, в армии, при спасательных операциях, для поиска наркотиков и взрывных веществ. Первые собаки-следопыты были использованы для поимки преступника еще в 1888 году, когда лондонская полиция с помощью собак разыскала печально известного Джека Потрошителя.
Одно из главных отличий между домашней собакой и натренированным боевым псом - сила прикуса, которая может различаться даже в несколько раз. Журналист TVNET отправился в отделение Кинологии Государственной полиции, чтобы испробовать "на собственной шкуре" силу этого прикуса, а также методику задержания человека боевым псом. Собаку - бойца зовут Syuke и это бельгийская овчарка.