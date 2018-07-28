Использование лучшего друга человека в бою против других людей известно издавна - первые данные о боевых собаках тянутся еще со времен до нашей эры. Уже веками собак используют в полиции, в работе пожарных, в армии, при спасательных операциях, для поиска наркотиков и взрывных веществ. Первые собаки-следопыты были использованы для поимки преступника еще в 1888 году, когда лондонская полиция с помощью собак разыскала печально известного Джека Потрошителя.