Во время веломарафона в Риге существенно ограничено движение

Сегодня во время веломарафона в Риге установлены существенные ограничения движения, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Движение будет перекрыто на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. Во время мероприятия также предусмотрены существенные изменения в нескольких маршрутах общественного транспорта, но о них самоуправление сообщит отдельно.
До 19:30 движение транспорта закрыто на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до Вантового моста и на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги между Бискапа гате и Полю гате.
Сегодня с 11:00 до 12:00 движение транспортных средств будет закрыто на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, на ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, на Вантовом мосту.
С 12:45 до 16:15 движение транспорта закроют на набережной 11 Ноября, набережной Генерала Радзиньша и в направлении ул. Краста и на участке от Каменного моста до Южного.
С 12:45 до 16:30 движение транспорта закроют на Южном мосту - в направлении Пардаугавы, на участке от заезда на ул. Краста до ул. Баускас, обеспечив на левой полосе движения ограниченное движение транспортных средств.
С 13:00 до 17:00 движение транспортных средств закроют на участке ул. Баускас от Южного моста до ул. Мукусалас, на участке ул. Мукусалас от ул. Баускас до Каменного моста, на ротационном круге ул. Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, на Вантовом мосту.
На маршрутах велопробега в целях обеспечения проезда по трассе с 10:00 до 18:00 Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией в случае необходимости ограничит или закроет движение транспортных средств.
Во время проведения мероприятия в нескольких местах в городе запретят остановку и стоянку транспортных средств, а оставленные транспортные средства при необходимости перевезут в другое, разрешенное для стоянки место.
Во время веломарафона велосипедисты будут соревноваться на пяти дистанциях.
Стартовая и финишная зона соревнований расположатся на набережной 11 Ноября, а трассы проведут по улицам и мостам Риги.
Соревнования в 10:00 начались со старта детских заездов, юные велогонщики будут состязаться на дистанциях от 200 метров до двух километров. В продолжение в 11:15 будет дан старт спортивному заезду - десять кругов по 4,5 километра.
В свою очередь, в 12:40 запланирован 16-километровый женский спортивный заезд, а в 12:45 стартуют участники семейного заезда. В конце дня в 14:40 запланирован народный заезд протяженностью 32 километра, дистанция которого разделена на два 16-километровых круга, проходящих по Южному и Вантовому мостам.
В прошлом году в рамках Рижского веломарафона чемпионом Латвии стал Кристерс Ансонс. Всего в Рижском веломарафоне стартовало более 2500 велосипедистов, среди которых был и президент Латвии Эдгар Ринкевич.
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