Во время веломарафона в Риге существенно ограничено движение

На маршрутах велопробега в целях обеспечения проезда по трассе с 10:00 до 18:00 Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией в случае необходимости ограничит или закроет движение транспортных средств.

Во время проведения мероприятия в нескольких местах в городе запретят остановку и стоянку транспортных средств, а оставленные транспортные средства при необходимости перевезут в другое, разрешенное для стоянки место.

Во время веломарафона велосипедисты будут соревноваться на пяти дистанциях.

Стартовая и финишная зона соревнований расположатся на набережной 11 Ноября, а трассы проведут по улицам и мостам Риги.

Соревнования в 10:00 начались со старта детских заездов, юные велогонщики будут состязаться на дистанциях от 200 метров до двух километров. В продолжение в 11:15 будет дан старт спортивному заезду - десять кругов по 4,5 километра.

В свою очередь, в 12:40 запланирован 16-километровый женский спортивный заезд, а в 12:45 стартуют участники семейного заезда. В конце дня в 14:40 запланирован народный заезд протяженностью 32 километра, дистанция которого разделена на два 16-километровых круга, проходящих по Южному и Вантовому мостам.

В прошлом году в рамках Рижского веломарафона чемпионом Латвии стал Кристерс Ансонс. Всего в Рижском веломарафоне стартовало более 2500 велосипедистов, среди которых был и президент Латвии Эдгар Ринкевич.