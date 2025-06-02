Водители рассказали, что считают главной угрозой на дорогах в Латвии

В прошлом году так считали 53% опрошенных, что означает рост этого показателя за год на 25 процентных пунктов.

На втором месте среди упоминаемых факторов риска водители называют состояние дорог - в этом году так ответили 44% участников опроса, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 24%.

Еще 26% респондентов указали на погодные условия, 23% - на техническое состояние автомобилей, а 27% - на допустимый порог промилле алкоголя. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Данные показывают, что мужчины чаще винят в рисках состояние дорог (48% мужчин против 40% женщин), а также техническое состояние автомобиля (26% мужчин и 19% женщин). Женщины, в свою очередь, чаще считают, что наибольшие риски создают привычки водителей (80% женщин против 76% мужчин), а также допустимый уровень промилле (28% женщин против 26% мужчин).

Погодные условия как один из факторов риска чаще всего отмечают водители в возрасте от 18 до 29 лет и от 40 до 49 лет - по 34% в каждой группе. Существенно реже на погодные условия указывают водители старше 60 лет - лишь 17%.