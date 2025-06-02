Водители рассказали, что считают главной угрозой на дорогах в Латвии

В Латвии 78% водителей считают, что наибольшую угрозу дорожной безопасности создают привычки самих автомобилистов и культура вождения, свидетельствуют данные опроса.
В прошлом году так считали 53% опрошенных, что означает рост этого показателя за год на 25 процентных пунктов.
На втором месте среди упоминаемых факторов риска водители называют состояние дорог - в этом году так ответили 44% участников опроса, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 24%.
Еще 26% респондентов указали на погодные условия, 23% - на техническое состояние автомобилей, а 27% - на допустимый порог промилле алкоголя. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Данные показывают, что мужчины чаще винят в рисках состояние дорог (48% мужчин против 40% женщин), а также техническое состояние автомобиля (26% мужчин и 19% женщин). Женщины, в свою очередь, чаще считают, что наибольшие риски создают привычки водителей (80% женщин против 76% мужчин), а также допустимый уровень промилле (28% женщин против 26% мужчин).
Погодные условия как один из факторов риска чаще всего отмечают водители в возрасте от 18 до 29 лет и от 40 до 49 лет - по 34% в каждой группе. Существенно реже на погодные условия указывают водители старше 60 лет - лишь 17%.
Состояние дорог наиболее часто критикуют респонденты в возрасте от 40 до 49 лет - 50% из них считают это важной проблемой. Реже всего этот фактор упоминают водители в возрасте от 30 до 39 лет - 42%.
На техническое состояние автомобилей чаще всего обращают внимание молодые водители в возрасте от 18 до 29 лет - 29% респондентов из этой группы указали его как один из рисков.
Привычки водителей и культура вождения как фактор, создающий угрозу на дорогах, особенно остро воспринимаются респондентами в возрасте от 40 до 49 лет - так считают 85% опрошенных в этой возрастной категории.
Допустимый порог промилле алкоголя чаще всего вызывает обеспокоенность у молодых водителей - 39% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет считают его значимым риском.
Результаты опроса показывают, что молодые водители (от 18 до 29 лет) чаще воспринимают в качестве значимых рисков внешние обстоятельства, такие как погодные условия и техническое состояние автомобиля. В то же время более опытные автомобилисты, особенно в возрасте от 40 до 49 лет, склонны критически оценивать собственное поведение и подчеркивают, что именно культура вождения и привычки водителей являются основным риском для безопасности на дорогах.
Опрос "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0" был проведен в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским центром Norstat. В исследовании, проведенном в апреле 2025 года, приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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