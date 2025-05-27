Мотоциклистка пострадала в аварии на Лиепайском шоссе

На Лиепайском шоссе (A9) возле Дурбе в ДТП пострадала мотоциклистка, сообщили в Государственной полиции.
По информации полиции, во вторник, 27 мая, около 16:05 на Лиепайском шоссе возле Дурбе произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.
В результате происшествия пострадала водитель мотоцикла, которая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение.
Тем временем представители VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщили в Twitter, что на месте происшествия движение в данный момент осуществляется по одной полосе и регулируется полицией.
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