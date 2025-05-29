В экзамене на водительские права категории B появится новый элемент

Поскольку в повседневной жизни водители все чаще используют навигаторы, цель нововведения - убедиться, способен ли кандидат, соблюдая безопасность дорожного движения, распределять внимание и управлять транспортным средством, не отвлекаясь чрезмерно на экран навигатора, правильно выбирать полосу движения, перекресток или развилку, а также своевременно адаптироваться к изменениям в дорожной ситуации, например, к перекрытому участку, временным знакам и т. п.

Новая система не меняет общую структуру экзамена, но предполагает, что ближе к его завершению экзаменатор задаст короткий маршрут продолжительностью около пяти минут, который экзаменуемый должен будет проехать, ориентируясь по навигационным указаниям.

Процедура экзамена должна соответствовать повседневной дорожной реальности и поведению на дорогах. Поэтому, учитывая широкое распространение навигаторов в жизни водителей, было принято решение заменить часть маршрута, по которому ранее кандидат ехал без указаний экзаменатора, использованием навигационной системы.

Такой элемент будет включен, чтобы проверить, может ли новый водитель безопасно и уверенно управлять автомобилем, следуя указаниям навигатора, контролировать ситуацию на дороге и своевременно реагировать на изменения в организации движения и действия других участников движения, планируя свои маневры.

Использование навигационных устройств во время экзамена уже внедрено в ряде стран Евросоюза, таких как Германия, Швеция, Нидерланды и др.