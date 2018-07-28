Скандал в Голливуде: Гвинет Пэлтроу назвали любовницей Jay Z
27 июля 2018, 12:50
Американская модель и актриса Эмбер Роуз обвинила рэпера Джей Зи (Jay Z) в измене своей жене Бейонсе с актрисовй Гвинет Пэлтроу. Об этом Роуз написала в своем Instagram.
По словам актрисы, Бейонсе поет в своей песне Sorry именно о Пэлтроу, называя любовницу мужа "Becky with the good hair" ("разлучница с красивыми волосами").
"Я уверена, что Гвинет и есть та самая Бекки. Сами посудите, сначала они с Бейонсе были друзьями, а потом их вместе уже не видели. Но Бейонсе по-прежнему с Джей Зи" — написала Роуз.
Пэлтроу со своей стороны уже успела опровергнуть заявления коллеги по актерскому цеху. В интервью изданию People Пэлтроу назвала слова Роуз "стопроцентной ложью".
В настоящее время Пэлтроу помолвлена с продюсером Брэдом Фэлчаком.