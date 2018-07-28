Скандал в Голливуде: Гвинет Пэлтроу назвали любовницей Jay Z

По словам актрисы, Бейонсе поет в своей песне Sorry именно о Пэлтроу, называя любовницу мужа "Becky with the good hair" ("разлучница с красивыми волосами").

"Я уверена, что Гвинет и есть та самая Бекки. Сами посудите, сначала они с Бейонсе были друзьями, а потом их вместе уже не видели. Но Бейонсе по-прежнему с Джей Зи" — написала Роуз.