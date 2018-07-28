Сб, 28.07.2018
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Скандал в Голливуде: Гвинет Пэлтроу назвали любовницей Jay Z

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Гвинет Пэлтроу

ФОТО: REUTERS/Scanpix

Американская модель и актриса Эмбер Роуз обвинила рэпера Джей Зи (Jay Z) в измене своей жене Бейонсе с актрисовй Гвинет Пэлтроу. Об этом Роуз написала в своем Instagram.

По словам актрисы, Бейонсе поет в своей песне Sorry именно о Пэлтроу, называя любовницу мужа "Becky with the good hair" ("разлучница с красивыми волосами").

"Я уверена, что Гвинет и есть та самая Бекки. Сами посудите, сначала они с Бейонсе были друзьями, а потом их вместе уже не видели. Но Бейонсе по-прежнему с Джей Зи" — написала Роуз.

Пэлтроу со своей стороны уже успела опровергнуть заявления коллеги по актерскому цеху. В интервью изданию People Пэлтроу назвала слова Роуз "стопроцентной ложью". 

В настоящее время Пэлтроу помолвлена с продюсером Брэдом Фэлчаком.

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