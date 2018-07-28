Сб, 28.07.2018
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Российский драматург погиб при падении в оркестровую яму

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Гафур Каюмов

ФОТО: кадр Youtube

Российский драматург и актер Гафур Каюмов скончался после падения в оркестровую яму Дома культуры в городе Арск, Республика Татарстан. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание "Татар-информ".

Инцидент произошел во время репетиции спектакля, который планировалось поставить на форуме организации татарских женщин "Ак калфак". Каюмов принимал участие в работе над постановкой.

"За кулисами во время репетиции он зачем-то поставил лестницу и полез в бытовое помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь", — рассказал Нурьязанов.

В пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали, что драматургу пробило легкое. Он скончался во время операции.

Каюмову было 59 лет. С 1990-го по 1997 год он служил в Татарском академическом театре. Его пьесы ставились в театрах Татарстана и Башкортостана. Он также сыграл одну из главных ролей в фильме 2005 года "Зулейха".

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