Российский драматург погиб при падении в оркестровую яму

Инцидент произошел во время репетиции спектакля, который планировалось поставить на форуме организации татарских женщин "Ак калфак". Каюмов принимал участие в работе над постановкой.

"За кулисами во время репетиции он зачем-то поставил лестницу и полез в бытовое помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь", — рассказал Нурьязанов.

В пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали, что драматургу пробило легкое. Он скончался во время операции.