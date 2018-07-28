Pink выпустила "толерантный" видеоклип
27 июля 2018, 14:01
Американская 38-летняя певица Pink поделилась на своем YouTube-канале новым клипом. Видео снято к композиции Secrets, которая вошла в новый альбом звезды.
Сюжет у ролика прост – певица и герои танцуют на фоне стен с граффити. В клипе показаны как традиционные пары, так и однополые. Сама Pink также появляется в кадре с девушкой.
Ранее Pink стала обладательницей титула самой красивой женщины года, появившись на обложке специального номера американского издания People.