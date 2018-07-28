Сб, 28.07.2018
"Очень бы хотелось найти в Юрмале ресторан, где можно было бы провести деловую встречу без детей" Божена Рынска, светская журналистка из России
Новости
Спорт
Культура
Звезды
Красотка
Гибрид
Галереи

Pink выпустила "толерантный" видеоклип

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пинк

ФОТО: Youtube

Американская 38-летняя певица Pink поделилась на своем YouTube-канале новым клипом. Видео снято к композиции Secrets, которая вошла в новый альбом звезды.

Сюжет у ролика прост – певица и герои танцуют на фоне стен с граффити. В клипе показаны как традиционные пары, так и однополые. Сама Pink также появляется в кадре с девушкой.

Ранее Pink стала обладательницей титула самой красивой женщины года, появившись на обложке специального номера американского издания People.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ