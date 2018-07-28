"Совковая логика". Макаревич раскритиковал политику властей Украины

"Нет, я считаю, что это глупость. Они делают очень много глупостей. У нас делается много глупостей и там делается много глупостей. Мы с ними страшно похожи. Потому что мы много лет жили в одной стране. Приемы одни и те же, логика одна и та же. Такая совковая, к сожалению. Вообще – давно пора из нее вырасти и нам, и им. Надеюсь, что это однажды произойдет", – сказал музыкант.