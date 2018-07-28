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"Совковая логика". Макаревич раскритиковал политику властей Украины

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Андрей Макаревич

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

На Украине совершают глупость, запрещая въезд на свою территорию российским артистам. Об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил российский музыкант Андрей Макаревич.

В эфире программы у лидера "Машины времени" поинтересовались — нормально ли, что едва ли не половину коллег Макаревича внесли в так называемый список "Миротворец" и не пускают на Украину.

"Нет, я считаю, что это глупость. Они делают очень много глупостей. У нас делается много глупостей и там делается много глупостей. Мы с ними страшно похожи. Потому что мы много лет жили в одной стране. Приемы одни и те же, логика одна и та же. Такая совковая, к сожалению. Вообще – давно пора из нее вырасти и нам, и им. Надеюсь, что это однажды произойдет", – сказал музыкант.

В беседе с радиостанцией Макаревич вновь выступил за прекращение военного конфликта на Украине, призвав сложить оружие не только сепаратистов на юго-востоке, но и украинскую армию.

"Я бы очень хотел, чтобы там прекратилась смута окончательно, ушли оттуда люди, которые стреляют, управляемые неуправляемо. И тогда я их с удовольствием поздравлю с окончанием этой бестолковой, никому не нужной войны. [...] "Я имею в виду всех, кто там стреляет. [...] С любой стороны", – подчеркнул Макаревич.

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