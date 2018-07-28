Длинный след "приветливых иностранок": откуда в Риге взялись "обрабатывающие" прохожих девушки

Пять лет назад в Брюсселе я однажды возвращался с позднего киносеанса. Вот тогда-то, на обычно пустынной в этот час трамвайной остановке в паре шагов от королевского дворца, и имел я счастье повстречать наших героинь. Было им, правда, совсем не до меня: их рабочий день только-только кончился, и важно было обсудить дневную выручку. Что они, жестикулируя черными папками, и делали, по очереди рассказывая, сколько денег удалось сшибить вот здесь, вон там, и еще вон там.

Обсуждали громко, в полной (и наивной) уверенности, что никто вокруг не поймет их языка. Ясно, что от литературной нормы тот характерный для части румынских цыган говор был довольно далек. Но все же вполне понятен каждому, знакомому с румынским языком не по одним только книгам и салонам Бухареста.

Скажу больше: в тот момент я был даже в курсе предмета бизнес-конференции. Несколькими днями ранее и в нескольких десятках метров от этой же трамвайной остановки ко мне подрулила дамочка постарше с такой же папкой и авторучкой наготове. Сообщив, что собирает подписи на организацию интерната для малолетних сирот, она вежливо попросила меня присоединиться, поставив автограф. Попросила, естественно, по-французски.

На мой вопрос, нужно ли стимулировать гражданской инициативой то, с чем и так отлично справляется бельгийское государство, дама парировала: "Вы не понимаете, месье. Речь о тех малолетних беженцах, что прибывают в страну с посторонними людьми, которые им не родня. И, пока решаются их дела, живут в условиях обычных беженских общежитий, где для детей-одиночек ничего не приспособлено. Поэтому наша НПО решила помочь..."

Говорила она вполне уверено, и я подумал, что ее бумажку можно и подписать. Едва же это сделав, я услыхал:

- А теперь дайте денег. Хоть немного, хоть десять евро!

- Прошу объяснить, мадам: здесь сбор подписей, как сказано на этой странице, или сбор средств?

- Конечно, сбор подписей! Но если месье подписал, значит согласен сделать взнос!

"Логика, конечно, своеобразная", - подумал я, тихо раздражаясь. Но невозмутимо продолжил:

- А я и не говорю, что не согласен. Наоборот, хотел бы записать банковские реквизиты НПО, куда мог бы сделать перечисление. И, если не откажете, номер вашего офисного телефона.

- Ре-кви-зиты?! Из-за каких-то там десяти евро?!

Дама с папкой уже волновалась, уже размахивала руками, и с каждой секундой ее акцент становился все более знакомым. "Есть и другое решение, - продолжил я уже по-румынски, - мадам сейчас же быстро пойдет отсюда прочь, пока я не вызвал полицию!"