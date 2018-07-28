Названы самые стильные музыканты последних 50 лет

В список вошли культовые певцы и исполнители, независимо от стиля исполняемой музыки, нации и других различий. По мнению издания - это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин.

В списке оказались такие культовые личности, как Боб Дилан, Боб Марли, Дэвид Боуи, Кит Ричардс, Мик Джагер, группа Ramones, Beastie Boys, Элвис Пресли и другие.

Боб Дилан

Джек Уайт

Боб Марли

Грегори Айзекс

Серж Гинзбург

В издании считают, что певцы и группы, вошедшие в этот список, стали популярными не только из-за своих песен, а и из-за чувства стиля.