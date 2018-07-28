Названы самые стильные музыканты последних 50 лет

27 июля 2018, 18:22
Популярное издание Esquire составило список, в который по их версии вошли самые стильные мужчины музыканты.
В список вошли культовые певцы и исполнители, независимо от стиля исполняемой музыки, нации и других различий. По мнению издания - это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин.
В списке оказались такие культовые личности, как Боб Дилан, Боб Марли, Дэвид Боуи, Кит Ричардс, Мик Джагер, группа Ramones, Beastie Boys, Элвис Пресли и другие.
Боб Дилан
Джек Уайт
Боб Марли
Грегори Айзекс
Серж Гинзбург
В издании считают, что певцы и группы, вошедшие в этот список, стали популярными не только из-за своих песен, а и из-за чувства стиля.
Полный список доступен на сайте журнала.