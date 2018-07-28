Сб, 28.07.2018
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Названы самые стильные музыканты последних 50 лет

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FILE - This April 27, 1965, file photo, shows Singer Bob Dylan in London. Dylan was named the winner of the 2016 Nobel Prize in literature Thursday, Oct. 13, 2016, in a stunning announcement that for the first time bestowed the prestigious award to someone primarily seen as a musician. (AP Photo/File)

ФОТО: DEA/AP

Популярное издание Esquire составило список, в который по их версии вошли самые стильные мужчины музыканты.

В список вошли культовые певцы и исполнители, независимо от стиля исполняемой музыки, нации и других различий. По мнению издания - это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин.

В списке оказались такие культовые личности, как Боб Дилан, Боб Марли, Дэвид Боуи, Кит Ричардс, Мик Джагер, группа Ramones, Beastie Boys, Элвис Пресли и другие.

Боб Дилан

 

I'm kicking my own ass who wants to join!!

A post shared by Bob Dylan (fanpage) (@bob.dylan) on

Джек Уайт

Боб Марли

 

Bob Marley #bobmarley #reggie #music #iknowthem #famouspeople

A post shared by I know them! (@i.know.them) on

Грегори Айзекс

Серж Гинзбург

В издании считают, что певцы и группы, вошедшие в этот список, стали популярными не только из-за своих песен, а и из-за чувства стиля.

Полный список доступен на сайте журнала. 

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