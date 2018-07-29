Тина Тернер развеяла прах сына над океаном

Тина Тернер навсегда простилась с покончившим с собой сыном Крэйгом Реймондом Тернером. Она развеяла прах погибшего над океаном.
Американская певица Тина Тернер попрощалась с покончившим с собой сыном Крэйгом Реймондом Тернером, развеяв его прах над океаном.
Траурная церемония прошла 19 июля в Калифорнии. Однако об этом сама певица сообщила только сейчас.
"Самый печальный момент для меня как мамы. В четверг, 19 июля 2018 года, я попрощалась с моим сыном Крэйгом Реймондом Тернером, когда собрала родственников и друзей развеять его прах над калифорнийским побережьем", – написала Тина Тернер в Twitter.
Напомним, старший сын Тины Тернер, которого она родила в 18 лет от музыканта Рэймонда Хилла, покончил с собой в своем доме в Калифорнии 3 июля.
My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond Turner, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby pic.twitter.com/XzZQCdz8tl— TinaTurner (@LoveTinaTurner) July 27, 2018