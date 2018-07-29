Умер известный писатель Владимир Войнович

Войнович известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042», а также трилогией о солдате Иване Чонкине. Помимо этого, песня «Четырнадцать минут до старта», автором текста которой является Войнович, стала неофициальным гимном советских космонавтов.

За свою литературную деятельность в декабре 1980 года Войнович был выслан из СССР и лишен советского гражданства. Он проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда особым указом президента СССР ему и ряду других деятелей искусства был возвращен советский паспорт.