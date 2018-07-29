Умер известный писатель Владимир Войнович
28 июля 2018, 12:33
Советский и российский писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила его знакомая Юлия Пессина.
«Два часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела...» — написала она в своем Facebook-аккаунте.
Войнович известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042», а также трилогией о солдате Иване Чонкине. Помимо этого, песня «Четырнадцать минут до старта», автором текста которой является Войнович, стала неофициальным гимном советских космонавтов.
За свою литературную деятельность в декабре 1980 года Войнович был выслан из СССР и лишен советского гражданства. Он проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда особым указом президента СССР ему и ряду других деятелей искусства был возвращен советский паспорт.