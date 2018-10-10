Johnyboy: "Из урода в человека". Почему его знает Москва, а родная Латвия нет?

"Как я провёл два этих года? О***нно.

Я превратился из урода в человека.

Заработал и не должен ни копейки.

Альбом четвёртый. Johnyboy. Back to the game, kid"

- вещает навзрыд парень с экрана в кладбищенском антураже с отсылкой на воскрешение. Именно с этой песни, по мнению самого Johnyboy, стоит знакомиться с его творчеством.

Если вы не из его мира - рассказываем, Денис Василенко, 26 лет, родом из Саласпилса, читает рэп, который слушают миллионы, причем по большей части в России. Он был на дне, но вернулся всех порвать и начинает свой step up с родной Латвии. В беседе с Русским TVNET Johnyboy разбил стереотип о том, что его слушатель - это прыщавый школьник, а душераздирающее интервью Дудю было продуманной PR-стратегией.

Устраивайтесь поудобнее, приоткроем вам новый мир!

ФОТО: publicitātes

- После твоего интервью Дудю я пришла в редакцию в агонии: "Нам надо поговорить с Johnyboy, просто обязательно", а мне в ответ: "А это кто вообще?". Какую песню включить им и в целом аудитории постарше, чтобы они поняли, кто ты, чтобы они тебя "считали"?

- Сложно. У меня в творчестве проявляются разные стороны меня, с одной стороны - это такой экс-баттл-рэпер и, если любят агрессивный рэп, то обязательно надо послушать трек VVV, потому что он качает, а объективно обо мне - это трек Intro. У него больше двух миллионов просмотров, и это такая live story без лишних вы***нов, все очень ровно, четко, мощно - с этого трека и надо начинать.

- Расшифруй название твоего самого популярного хита VVV - это?

- Врум-врум-врум. Все просто. Люди искали расшифровки, но нет, это просто Врум-врум-врум (Звук заводящейся машины - Прим. ред.).

- Если мы выйдем сейчас на улицу, здесь у Origo, и поспрашиваем людей, кто это, как думаешь, тебя узнают?

- Да! Меня узнают постоянно.

- Как это происходит в Латвии? Тыкают пальцем, подходят, фотографируются?

- Все как ты и сказала, плюс иногда невозможно предсказать ситуацию - подходят, например, и сходу обнимают, делают фото, иногда просто вежливо интересуются.

Недавно был случай - я стоял возле Galleria Riga, на стоянке EuroPark, и ко мне подошел парень лет 15, очень умный с виду:

"Вы не пугайтесь. Я не для того, чтобы брать автограф, я просто хотел пожелать вам удачи, хочу, чтобы у вас все получилось. Смотрел интервью с Дудем, очень проникся".

И я такой, пфух, офигеть, круто!

- Твой типичный слушатель, кто он?

- Я могу рассказать, основываясь на доступную мне статистику на всех интернет-ресурсах с моей музыкой.

18 - 27 лет - это моя доминирующая аудитория, в основном сейчас 70 на 30 в пользу мужской.

Раньше были, конечно, совсем другие дела. Когда стреляли мои любовные треки - это было 70 на 30 в пользу девушек.

Но это все стереотип, что меня слушают дети. 14-15 лет - это не основная моя аудитория и никогда ею не была. Меня слушали взрослые люди в том числе, потому что слышали, что у меня какие-то неадекватно взрослые мысли для своего возраста. Я расту, слушатель растет. Даже на улице ко мне в основном подходят люди постарше.

А вообще типичный слушатель русского рэпа - это да, 14-15 лет. Такие люди обязательно будут и на моем концерте, они крутые, они рвут больше остальных, они бешено качают, подпевают.

ФОТО: publicitātes

- Мой 14-летний сын, который знал тебя и до камбэка, думал, что ты страдаешь от ЧСВ (Чувство собственного величия - Прим. ред.). После интервью Дудю он, как и многие твои подписчики, сказал, что ты, оказывается, нормальный... Некоторые же озвучили, что душещипательная история, озвученная Дудю, была продуманной стратегией. Что ты можешь им ответить на это?

Коротко для тех, кто не видел: Johnyboy рассказал Дудю, как остался без денег и друзей, уехал с девушкой на заработки в Англию, жил в нечеловеческих условиях и пахал, чтобы вернуться в музыку. Вернувшись в Латвию, он похоронил отца, прервалась его связь с мамой, она запретила ему общаться с братом, а о рождении второго он узнал из соцсетей.

- Я могу ответить, что продумать интервью с Дудем невозможно никоим образом, заплатить, чтобы это организовать, тоже невозможно. Я видел комменты в духе, что я заплатил... Я сам лично предлагал Дудю одну халтуру от знакомых, которые были заинтересованы провести семинар с многомиллионным гонораром (в рублевом эквиваленте), он сказал, что он сейчас не занимается семинарами, ему это неинтересно.

Надо быть идиотом, чтобы говорить, что я что-то купил.

Это личный интерес интервьюера, только он мог построить интервью, каким ему удобно образом, он мог меня заваливать, не слушать, что я отвечаю, увести это в абсолютно юморную сторону, задавать вопросы, как он любит.. Он решил пойти другим путем, за что ему респект, дал мне выговориться, я его об этом не просил вообще, просто он как-то почувствовал уже на ранней стадии, когда мы еще только переписывались.

Единственное, что я продумал, что я хотел окончательно вернуться в Латвию, назад домой, выпустить клипы, альбомы, и тогда уже рассказать эту историю как законченную.

- Ты изменился? Со стороны кажется, твой образ раньше - эпатажный, дерзкий парень, а сейчас - открытый, простой, честный... Это так?

- Возможно, да. Плюс еще такая история - раньше было не на столько интересно в русском рэпе, как сейчас, не было столько исполнителей. Сейчас никого не удивишь сложными рифмами, мало-мальски нормальным вокалом для рэпа, соответственно было скучновато. Из-за этой скуки хотелось эпатажа, добавлять в свой образ жесткой наглости, чтобы хоть как-то развлечься. А сейчас это ненужно - ты просто делаешь песню и видишь значительно больше реакций. Стало интереснее и не приходится строить из себя того, кем ты не являешься.

- Раньше был надуманный образ?

- Я не контролировал это, это само перло. Сейчас больше не об образе у меня разговор с самим собой, а о творчестве.

- Про Англию - ты там прожил 2,5 года, успел поработать в разных местах - очень понятная история для местных. Наверняка, ты встречал там наших. Какое у них настроение - они еще хотят вернуться домой, или Латвия их потеряла навсегда?

- На самом деле я встречал только двух латышей, но я заранее спрашивал у работодателя, кто у него работает, потому что не хотел огласки и пересечься с теми, кто может меня узнать.

- Ты не знаешь, с каким настроением там живут наши ребята?

- В целом у эмигрантов у каждого своя ситуация. Но скажу честно, настолько амбициозных в плане мечты, как это было у нас, я не встречал. Больше живут сегодняшним днем - идут в паб, выполняют работу, особо не знают, что они там делают, но знают, что капает денежка, могут позволить себе лишнюю пинту, оплатить долги на родине, но так, чтобы были амбиции вернуться назад и устроить переворот - нет, такого не было, абсолютно.

- Я знаю людей, которые живут одной ногой там, второй здесь и не могут решиться вернуться, но мысль эта гложет. Твоя история возвращения в Латвию вдохновляет. Что бы ты сказал таким сомневающимся - стоит пробовать?

- Я считаю, что не надо возвращаться абсолютно каждому, это 100% зависит от жизненной ситуации человека. Некоторым здесь действительно ничего не светит. Не имея образования или умения, таланта в чем-то, лучше выполнять там обычную работу, получать значительно больше денег и взять там на 25 лет в кредит дом, как любят англичане, построить там семью, получать пособие, жить препиваючи и в настоящей цивилизации... А у нас, если ты не в Риге, грустно...

Я считаю, что сюда можно возвращаться только с полным осознанием того, что ты тут будешь делать, а не просто рисковать наобум. Так не надо.

А если есть непреодолимое желание, которое звучит в башке: "Возвращайся, делай, все получится!!!", то конечно, надо рвать назад и переворачивать здесь мир.

- Еще о других странах... Как так вышло, что в Москве (России) ты более известен, чем в родной Латвии? Мне кажется, или это так?

- Россия сама по себе больше в 100 раз, поэтому там в 100 раз больше слушателей, действительно. Понятно, что в условной Москве скорее всего на мой концерт придут больше людей, чем в Риге. Но это вопрос времени, я надеюсь.

До этой осени я абсолютно никак не светился в Риге, не сотрудничал с порталами, ничего такого не делал. Сейчас появилось желание здесь побольше народу собирать и понять, чем дышит Рига, чтобы в будущем я знал, что, если что, у меня всегда есть моя аудитория в Латвии.

До этого, когда закончилась концертная деятельность, я почувствовал себя безумно одиноким в Риге - ни друзей, ни знакомых, ничего...

Сейчас я работаю над тем, чтобы найти как можно больше единомышленников.

- Ты же понимаешь, что практически все звезды в определенный момент уезжали из родного города в Москву, потому что только там настоящие возможности. Ты не думал, что уже пора жить там?

- Я искренне не считаю, что туда надо уезжать. Мне ничто не мешает приехать туда на пару дней раньше концерта, пойти дать всем интервью, сделать проекты и вернуться сюда и здесь спокойно жить, также как и они живут у себя там... Это не препятствие.

- Ты останешься, Латвия - это твое будущее?

- 100%! Я буду отсюда ездить, там знакомиться со своими, выступать, снимать клипы...

ФОТО: publicitātes

- Ты знаешь, чем живет латвийская шоубиз-тусовка, какие в Латвии исполнители?

- Нет, скажу честно, у меня нет желания светиться в какой-то богемной тусе Латвии. Я знаю, что есть Интарс Бусулис, знаю, что он одна из главных звезд, знаю, что у него все хорошо здесь, знаю Musiqq, не лично, а просто об их существовании и пару их песен мне очень заходили, знаю группу Olas - единственный латышский рэп, который на данный момент доходил до меня и я подумал - прикольно. Кто еще? Был такой Янис Стибелис, Brainstorm, естественно, Лайма Вайкуле само собой.

- Может ты хочешь с кем-то местным сделать совместную песню?

- Почему нет, я открыт к предложениям. Я хотел сделать что-то совместное с группой Musiqq, но они не проявили внимание, а так я открыт!

- У нас есть музыкальные шоу, например, X Faktors. Ты готов идти на телек в латвийское музыкальное шоу?

- Нет, однозначно нет, это не моя история. Когда мне было лет 13, я очень горел желанием пойти на эти конкурсы, но там все время были какие-то вступительные взносы в том числе, денег не было в том возрасте, чтобы это себе позволить, но я хотел... А сейчас это абсолютно ненужно. И так все супер.

- Ты наверняка в своей крутой серой BMW громко слушаешь музыку?

- Совершенно верно.

- Расскажи, какую? Что сейчас в ней гремит?

- Скажу честно, я слушаю в машине почему-то только радио. Мне лениво заниматься составлением плей-листов собственных, слушать альбомы, я просто включаю радио, чаще всего у меня играет European Hit Radio, именно английское. Уже знаю все песни наизусть, плююсь от них, и все равно играет и играет.

- Где ты осознанно слушаешь новинки?

- В спортзале я всегда слушаю все новинки. Мобильник, наушники и вперед Apple Music.

- Что ты слушаешь, какая тебе нравится музыка прямо сейчас?

- Сейчас попытаюсь послушать новый альбом Lil Wayne, это должно быть горячо. То что слышал, начало уже хорошее. Так в целом биф MGK (Machine Gun Kelly) и Eminem (Биф - противостояние рэперов, с английского переводится как говядина, то есть будет много крови. - Прим.ред) заставил окунуться в их творчество, потому что мне нравятся эти чуваки - что альбом MGK, что альбом EMINEM - это, естественно, топчик.

- Ты любишь англоязычную музыку?

- Да, я люблю англоязычную музыку, именно рэпчик в основном. Радийные хиты я тоже слушаю, это иногда меня мотивирует на написание не то чтобы форматной песни, а просто чего-то более взрослого, отвлеченного от рэпа.

- А русский рэпчик слушаешь?

- Конечно, да, тоже знакомлюсь. Я просто открываю паблик, грубо говоря "Рифмы и панчи", и просто вижу новинки. Нажал на play, послушал, супер, иногда что-то заходит.

- Хочется кого-то похвалить?

- Хочется похвалить весь русский рэп, потому что сейчас действительно есть что послушать, настолько разные исполнители, настолько разный флоу, подход к написанию текстов, исполнение - это создает здоровый дух конкуренции.

- Назови имена молодых талантов? Кто из всех тебя привлек?

- Из тех, кто зацепил - это T-Fest, всегда горяч Скриптонит, я могу послушать, ознакомиться с песнями того же Элджея, потому что у него интересный подход к написанию музыки и каждая песня становится хитом - надо же изучить этот вопрос, в чем причина.

- В паблике во "Вконтакте" был опрос, стоит ли в Ригу приехать 044ROSE. Тебе о чем-то говорит это имя?

- Я не видел опрос. Но я видел какой-то один его клип. Он творил там какие-то безумства, ньюскульный такой. Очень запоминающийся припев, но трек не стал хитом, насколько я понимаю, но попытка была. Это все, что я о нем знаю.

- Рижские детки собираются идти на его концерт... Чувствуешь ли ты, что условно "новые таланты" наступают тебе на пятки, или нет?

- Скажем так - есть очень много исполнителей, которые не то что наступают на пятки, а которым мне еще надо постараться, чтобы наступить на пятки. Надо выжимать из себя максимум, чтобы показать, что Рига способна делать не хуже, как минимум.

ФОТО: publicitātes

- Знаешь ли ты, что за неделю до тебя там же, в Studio 69, выступает Noize MC?

- Да, знаю.

- Пойдешь?

- Я уже был на концерте Noize MC и знаком с ним лично. В этот раз не пойду, потому что просто не пойду. Я не помню за последнее время бешеной тяги сходить на чей-то концерт. Пойду на Эда Ширана (Ed Sheeran), это круто, обязательно!

- У Тебя и у Noize MC концерты с разницей в неделю, и у обоих начало в 20.00. Это обусловлено возрастом аудитории, или почему такое раннее время для ночного клуба?

- Возможно это обусловлено аудиторией. Но в моем случае меня спросила организатор, какое, собственно, время, а я всегда выступал в такое время - 20.00 - 21.00.

Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок.

Можно, конечно, лечится вискарем или коньячком, как многие любят, но так для трезвого, крутого, дорогого концерта, чтобы никто не засыпал - то, конечно, 20.00-21.00 - это идеальное время.

- Продолжительность концерта - час, два?

- Точно два, а там посмотрим.

- Скажи, смотрел ли ты, как расходятся билеты?

- Да, смотрел, все действительно идет хорошо. Если сравнивать с остальными концертами, которые у меня были в Риге (когда у меня тоже были неплохие продажи для местного русскоязычного человека - на первом концерте у меня было 700 человек, на втором 550), то я думаю, что сейчас все еще лучше.

- Где были предыдущие концерты?

- Оба раза это был клуб "Melnā Piektdiena" и выглядело так, как будто там миллион человек.

- Какая вместительность в Studio 69?

- 1300 человек. Дай Бог! Действительно хочется, чтобы было именно так, посмотрим.

- 29 сентября я смотрела на bilesuserviss.lv, что у Noize MC все столики забронированы, а у тебя практически ни одного...

- Абсолютно все нормально. Мне пишут лично мои знакомые, которые будут брать VIP-столы. Сейчас, грубо говоря, продано 6-8 VIP-мест (Разговор проходил 1.10.2018, за 26 дней до концерта - Прим.ред.). Обязательно будут проданы еще. Понятно, Noize MC уже за 30, его слушают, может быть, более состоятельные люди, которые могут себе позволить сразу купить "випку", выкупить целый стол для себя и своих друзей...

У меня зато хорошо идут просто входные - не знаю точное количество, но знаю, что в сотнях. Концерт будет, 100%!

- Дальше у тебя запланированы концерты в Киеве (4 ноября) и в Москве (25 ноября). Как там продвигаются дела с продажей билетов, есть ли интерес?

- Киев и Москва - это города, в которые я всегда с удовольствием возвращаюсь, там всегда у нас бешеное количество народа.

- Озвучь цифры!

- Под 1000. У меня не было там сумасшедших сборов, но всегда была стабильная аудитория, пусть половина клуба, скажем, 500 человек, но это окупало и гонорар, и давало организаторам заработать, а атмосфера от этого хуже не становилась. 400-700 человек - это хорошая цифра, это всегда хороший концерт.

Посмотрим, что будет в Риге, Москве и Киеве. Это действительно очень важная осень для меня. Я надеюсь, люди поняли мой месседж, придут и прокачаются вместе со мной.

- Ты вырос на рэп-баттлах. Самый популярный из которых, конечно, прошел в 2015 году против Oxxxymiron, собравший более 44 миллионов просмотров на youtube. Мы оставим его истории... Но хотим тебя попросить зачитать что-то сходу о TVNET. Можешь?!

- Нет, я сходу не делаю. У меня подход к написанию текстов совсем другой. Наверняка, вы не сечете в двойных - тройных рифмах, но это гораздо сложнее, чем просто фристайлисть обо всем, что видишь. Из-за того, что я уже выработал свой стиль, лет 10 я так читаю, фристайлить подобным образом, не превращая все это в какой-то сюр, каламбур, я просто не могу и вряд ли кто-то сможет. Как-то все упрощать - скучно, мне это не нравится, я не кайфую от этого, я лучше чуть-чуть подумаю, зафигачу и будет круто.

- На нет и спроса нет, но я должна была спросить! Спасибо!