Уже в эту пятницу в Риге выступит Эд Ширан

Его третья студийная запись "÷ (Divide)", изданная в марте 2017 года, стала самым продаваемым альбомом в мире за последний год. На сегодняшний день более 15,5 миллионов копий альбома (многоплатиновый статус в 36 странах) проданы по всему миру и он по-прежнему доминирует в чартах многих стран. Самые известные хиты альбома - Shape of You (мультиплатина в 32 странах и самый популярный трек на Spotify), Castle on the Hill, Galway Girl, Perfect и Happier - продолжают свой победный поход к сердцам слушателей.