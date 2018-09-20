Уже в эту пятницу в Риге выступит Эд Ширан

Благодаря неустанным усилиям организаторов, в 2019 году наконец- то удалось включить столицу нашей страны в интенсивный европейский тур артиста "÷ (Divide)".

Британский романтик Эд Ширан является не только одним из самых успешных современных авторов песен, но и чрезвычайно востребованным исполнителем. Без преувеличения можно сказать, что сегодня Ширан номер 1 в мировой музыкальной индустрии.

Его третья студийная запись "÷ (Divide)", изданная в марте 2017 года, стала самым продаваемым альбомом в мире за последний год. На сегодняшний день более 15,5 миллионов копий альбома (многоплатиновый статус в 36 странах) проданы по всему миру и он по-прежнему доминирует в чартах многих стран. Самые известные хиты альбома - Shape of You (мультиплатина в 32 странах и самый популярный трек на Spotify), Castle on the Hill, Galway Girl, Perfect и Happier - продолжают свой победный поход к сердцам слушателей.

Дебютный альбом Эда Ширана "+ (Plus)" вышел в 2011 году и был продан более чем 10 миллионым тиражом. Сингл The A Team стал мегахитом Великобритании того года.

А в 2014 году музыкант выпускает следующую запись под названием "x (Multiply)", которую одобрили как его слушатели, так и критики. Альбом занял первое место по обе стороны Атлантики, а сингл Think Out Loud стал мировым мегахитом. Тираж на сегодняшний день составляет 16 миллионов копий и альбом получил 90 платиновых сертификатов.

Таким образом феномен посещаемости концертов Ширана логичен - турне "÷ (Divide)" бьет один рекорд за другим, а объявленные даты во многих городах приходится пополнять новыми. В Ирландии в течение дня были распроданы 300 000 билетов на 7 концертов. По подобному сценарию дела разворачивались и в Варшаве, где в течение нескольких часов было распродано 2 стадионных концерта, и это более чем за год до выступления артиста! В Австралии и Новой Зеландии восемнадцать концертов Эда Ширана посетили более миллиона зрителей, что является абсолютным рекордом для региона. И так по всему Земному шару.

За свою карьеру Эд Ширан награжден рядом музыкальных премий, в том числе таких как 4 Grammy, 4 Ivor Novello (премия Британских композиторов), 5 BRIT, 6 Billboard и многие другие.

За свои достижения в музыке и благотворительную деятельность в конце прошлого года Ширан награжден Орденом Британской империи.

Популярный мужской журнал GQ Magazine назвал Ширана де-факто голосом сегодняшнего поколения. С музыкой, которая отражает его личность и характеризует его аудиторию - которой свойственна подлинность, реальность, серьезность, открытость. Секрет Эда заключается в том, что он такой же, как и все и одновременно сам по себе. Для фанов он один из них, но его талант уникален - как не у кого другого.