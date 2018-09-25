В Риге выступит группа КняZz

Группа была основана в 2011 году в Санкт-Петербурге. На данный момент выпущено шесть альбомов. В 2017 году две композиции с последнего альбома "Узники долины снов" ("Наука Билли Бонса" и "Брат") покорили вершину "Чартовой дюжины".

В интервью Русскому TVNET Андрей Князев сообщил, что готовится к выходу следующий диск коллектива.

Программа этого концертного туда - это не отсылка к знаменитому фильму восьмидесятых, а своеобразное соединение двух эпох творческого пути лидера команды.

Он также упомянул о съёмках фильма, который посвящён творчеству "Короля и Шута".