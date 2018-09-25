В Риге выступит группа КняZz

В пятницу, 12 октября в клубе Melnā Piektdiena Андрей Князев (экс-участник команды "Король и Шут") и коллектив "КняZz" выступят с новой программой под названием "Назад в будущее".
Группа была основана в 2011 году в Санкт-Петербурге. На данный момент выпущено шесть альбомов. В 2017 году две композиции с последнего альбома "Узники долины снов" ("Наука Билли Бонса" и "Брат") покорили вершину "Чартовой дюжины".
В интервью Русскому TVNET Андрей Князев сообщил, что готовится к выходу следующий диск коллектива.
Программа этого концертного туда - это не отсылка к знаменитому фильму восьмидесятых, а своеобразное соединение двух эпох творческого пути лидера команды.
Он также упомянул о съёмках фильма, который посвящён творчеству "Короля и Шута".
На концерте публика услышит лучшие и бессмертные хиты "Короля и Шута", а также лучшие песни с разных альбомов группы "КняZz".