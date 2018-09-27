Перед премьерой исполнители главных ролей встретились с поклонниками на автограф-сессии в торговом центре "Galerija centrs", где проходит выставка костюмов к фильму. Атмосферу 30-х создавали особая музыка, арт-перформансы и ретроавтомобили.

"Homo Novus" - романтическая комедия из жизни рижской богемы 30-х, в основу которой положен одноименный роман Аншлавса Эглитиса. В центре фильма - история бедного молодого художника из провинции, приехавшего покорять рижский мир искусства. В первый же вечер он попадает на богемную вечеринку и встречает свою любовь, при этом постоянно попадая в нелепые ситуации.