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Премьера латвийской комедии "Homo Novus": ретрошик в стиле 30-х Фото и видео

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ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

26 сентября в кинотеатре "Splendid palace" прошла премьера романтической комедии Анны Видулеи "Homo Novus", главные роли в которой исполнили известные латвийские актеры - Игорь Шелеговскис, Кристине Крузе, Каспарс Знотиньш, Андрис Кейшс, Каспарс Звигулис, Аурелия Анужите-Лауциня. Премьера картины о богемной Риге 30-х была выдержана в стилистике той эпохи: актеры в роскошных костюмах позировали на фоне ретроавтомобилей.   

Перед премьерой исполнители главных ролей встретились с поклонниками на автограф-сессии в торговом центре "Galerija centrs", где проходит выставка костюмов к фильму. Атмосферу 30-х создавали особая музыка, арт-перформансы и ретроавтомобили. 

"Homo Novus" - романтическая комедия из жизни рижской богемы 30-х, в основу которой положен одноименный роман Аншлавса Эглитиса. В центре фильма - история бедного молодого художника из провинции, приехавшего покорять рижский мир искусства. В первый же вечер он попадает на богемную вечеринку и встречает свою любовь, при этом постоянно попадая в нелепые ситуации.  

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