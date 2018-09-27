Велосипедист, крутя педали, разогнался до 240 км/час

Тогда помочь Руду согласилась компания Porsche, которая предоставила особенно подготовленный 935 Turbo для обеспечения разгона. Несмотря на то, что были соблюдены все правила для установки рекорда, на скорости 170 км/час лопнуло колесу управляемого Рудом велосипеда и рекорд установить не удалось.

Прошло 40 лет, и рекорд 240 км/час был достигнут. Правда, сделал это не Руд, а британец Нил Кэмпбелл. Он на специально сконструированном велосипеде следовал за Porsche Cayenne Turbo с 550 лошадиных сил, который служил в качестве рассекателя воздуха, и сумел достичь 240 км/час, используя только силу своих ног.

Кэмпбелл установил рекорд скорости на взлетно-посадочной полосе аэродрома Королевских воздушных сил в Элвингтоне. Свой прошлый рекорд, установленный в июне 2018 года, он побил на целых 14 миль в час или 22,5 км/час.

Neil Campbell becomes the fastest European ever on a bicycle, achieving it in the slipstream of a #Porsche #Cayenne Turbo. The details: https://t.co/YCOLJ49dFu pic.twitter.com/VCGTerY80I — Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) September 18, 2018