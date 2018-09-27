Велосипедист, крутя педали, разогнался до 240 км/час

В далеком 1978 году француз Жан-Клод Руд задался целью с помощью сил своих ног разогнаться на велосипеде до 240 километров в час.
Тогда помочь Руду согласилась компания Porsche, которая предоставила особенно подготовленный 935 Turbo для обеспечения разгона. Несмотря на то, что были соблюдены все правила для установки рекорда, на скорости 170 км/час лопнуло колесу управляемого Рудом велосипеда и рекорд установить не удалось.
Прошло 40 лет, и рекорд 240 км/час был достигнут. Правда, сделал это не Руд, а британец Нил Кэмпбелл. Он на специально сконструированном велосипеде следовал за Porsche Cayenne Turbo с 550 лошадиных сил, который служил в качестве рассекателя воздуха, и сумел достичь 240 км/час, используя только силу своих ног.
Кэмпбелл установил рекорд скорости на взлетно-посадочной полосе аэродрома Королевских воздушных сил в Элвингтоне. Свой прошлый рекорд, установленный в июне 2018 года, он побил на целых 14 миль в час или 22,5 км/час.
Neil Campbell becomes the fastest European ever on a bicycle, achieving it in the slipstream of a #Porsche #Cayenne Turbo. The details: https://t.co/YCOLJ49dFu pic.twitter.com/VCGTerY80I— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) September 18, 2018
Стоит отметить, что Кэмпбеллу есть куда стремиться, так как развитая им скорость не приблизилась к нынешнему мировому рекорду - 296 км/час. Его совсем недавно, 18 сентября, на высохшем озере Бонневилля установила американская велосипедистка Денис Мюллер-Коренек.