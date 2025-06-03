ВИДЕО Водитель замаскировал BMW под полицейскую машину и попытался сбить подростков

Правоохранители получили сообщение о том, что по улице Сила в Иецаве ездит автомобиль BMW, оборудованный синими и красными мигалками, создавая видимость оперативного транспорта спецслужб.

Водитель вел себя крайне агрессивно - он неоднократно пытался наехать на компанию молодых людей, двигавшихся вдоль дороги. Очевидцы предположили, что мужчина был нетрезв и, возможно, именно состояние алкогольного опьянения объясняет его поведение.

Далее разбирательство инцидента перешло в руки Государственной полиции. По данному факту уже начат административный процесс, поскольку было установлено, что автомобиль оснащен оборудованием, похожим на специальные проблесковые маячки. Передвижение на подобном транспорте по дорогам общего пользования считается серьезным нарушением закона.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā