В ДТП с несовершеннолетним водителем пострадала девушка

Примерно в 17.30 в поселке Джуксте Тукумского края подросток 2008 года рождения за рулем автомобиля марки BMW не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получила пассажирка, также родившаяся в 2008 году. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Полиция возбудила процесс об административном правонарушении, обстоятельства аварии выясняются.

Как уже сообщалось ранее, за прошедшие сутки в результате ДТП на латвийских дорогах также пострадали три пешехода, четыре велосипедиста и один водитель электросамоката.

Всего за сутки зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы 13 человек. Больше всего аварий зафиксировано в Рижском регионе - 66 случаев, в Курземе - 20, в Земгале - 15, в Латгале - десять, а в Видземе - семь.