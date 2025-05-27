Видео Bolt Drive заявил, что клиент виновен в ДТП. Водитель с этим не согласен

Доехав до одного из торговых центров, чтобы купить новый аккумулятор для своего автомобиля, и вернувшись домой, рижанин, как ему показалось, успешно завершил поездку в приложении.

Однако спустя какое-то время Мартиньш неожиданно получает сообщение от компании Bolt - у ранее арендованного автомобиля серьезно поврежден задний бампер, и виновным признан именно Мартиньш.

Водитель свою вину отрицает.

В истории своего профиля в приложении Bolt Мартиньш показывает, что поездка была завершена в 15:41, однако установленные в транспортном средстве датчики столкновения зафиксировали удар в 15:40. Рижанин недоумевает, ведь, находясь за рулем, он якобы никакого ущерба автомобилю не причинил.

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Видео: Сюжет программы Bez tabu