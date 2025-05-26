В Агенскалнсе погиб мотоциклист

По информации полиции, трагедия произошла на улице Бариню, где мотоциклист врезался в стоящий автомобиль.

Как агентству LETA сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), на место происшествия была направлена специализированная бригада медиков.

Врачи около 30 минут боролись за жизнь пострадавшего, проводя реанимационные мероприятия, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и мужчина скончался на месте происшествия.