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В Агенскалнсе погиб мотоциклист

Государственная полиция. Иллюстративное фото

В понедельник в рижском районе Агенскалнс в результате аварии погиб водитель мотоцикла, сообщила Государственная полиция.

По информации полиции, трагедия произошла на улице Бариню, где мотоциклист врезался в стоящий автомобиль.

Как агентству LETA сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), на место происшествия была направлена специализированная бригада медиков.

Врачи около 30 минут боролись за жизнь пострадавшего, проводя реанимационные мероприятия, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и мужчина скончался на месте происшествия.

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