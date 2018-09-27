Тогда и сейчас: Шварценеггер и Хэмилтон на съемках старого и нового "Терминатора" ФОТО
27 сентября 2018, 10:19
Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер поздравил свою партнершу по фильму "Терминатор" Линду Хэмилтон с 62-м днём рождения, опубликовав коллаж из их двух совместных фотографий. Снимки сделаны с разницей в 27 лет.
Первая фотография была сделана в 1991 году во время съемок фильма "Терминатор 2: Судный день" (1991). На втором снимке актеры запечатлены в перерыве между съемками "Терминатора 6", которые ведутся сейчас.
Премьера картины намечена на 15 ноября 2019 года.