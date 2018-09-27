Кучинскис: технологии нужно использовать для повышения качества жизни

"Латвия уже сегодня, по данным различных мировых рейтингов, занимает ведущие позиции во внедрении решений передачи и потребления мобильных данных. По-моему, это хорошая основа для целенаправленного продвижения к внедрению технологий 5G, которое при этом не должно быть самоцелью, а использовано как средство, открывающее новые возможности для перемен во многих сферах, положительно влияя на нашу повседневную жизнь", - сказал он.

Транспорт, мобильность, генная инженерия, роботика - области, где латвийское правительство вместе с лидерами науки и предпринимательства работает над развитием уникальных решений мирового уровня, которые улучшат качество жизни жителей и Латвии, и других стран.

"В Латвии есть инфраструктура, знания, а также единое понимание того, что возможности развития в эпоху цифровой трансформации тесно связаны со способностью понимать, что именно сотрудничество между правительствами государств и предпринимателями является решающей предпосылкой развития", - отметил Кучинскис.

Он призвал понять и взять на себя ответственность перед обществом за процессы дальнейшего развития этого феномена технологической революции. "Он принесет перемены во все сферы, и именно поэтому технологический прогресс надо использовать как инструмент для повышения качества жизни каждого человека, а не ставить его как самоцель", - подчеркнул премьер.