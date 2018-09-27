В столице пройдет юбилейный концерт проекта Riga Stand Up

В активе организации уже более 70 «открытых микрофонов», а также десятки масштабных выступлений в жанре Stand Up Comedy.

6 октября, в большом зале кинотеатра Cinamon, состоится юбилейный и самый масштабный концерт объединения в этом году – «Riga STAND UP Comedy VOL.10». Как и на предыдущих больших концертах, в мероприятии примут участие особые гости. И на этот раз это будут сразу три финалиста последнего сезона популярного телевизионного проекта «Comedy Battle» (ТНТ)!

Последний сезон этого проекта проходил в формате «стендап против миниатюр», соответственно, в Ригу приедут лучшие представители соревновательного стендапа.

Никита Дубровский, Валентин Сидоров и Максим Евдокимов – все трое являются молодыми звёздами русской Stand Up комедии и все трое уже неоднократно принимали участие в целой череде телевизионных проектов, таких как «Comedy Battle», «Открытый микрофон», «Не спать» (все - ТНТ) и другие.

Помимо звёздных гостей, для рижан выступят и лучшие местные комики со своим свежим материалом.

Кстати, многие профессиональные юмористы отмечают значительный рост и развитие жанра Stand Up Comedy в Риге. К примеру, совсем недавно, объединение Riga Stand Up получило права на создание местного филиала проекта «Открытый Микрофон Регион» (Comedy Club Production).

Поэтому всем ценителям актуального и современного юмора однозначно не стоит пропускать это событие. По сообщениям организаторов, более половины билетов на мероприятие уже продано.