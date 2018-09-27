Паспорт Виктора Цоя ушел с молотка в Москве

Самым дорогим оказался паспорт советской рок-звезды. Начальная цена лота составляла 2,5 миллиона рублей (около 32 тыс. евро). В ходе торгов цена неоднократно повышалась, и в итоге паспорт Виктора Цоя ушел с молотка за 9 миллионов рублей (около 116 тыс. евро).

На торгах были проданы и другие реликвии, имеющие отношение к лидеру группы "Кино". Рукопись песни с автографом ушла за 3,6 миллиона рублей (46 тыс. евро). Записная книжка с номерами телефонов участников питерской и московской рок-тусовок была оценена в 3 миллиона рублей (38 тыс. евро). Черновик ушел с молотка за скромные 550 тысяч рублей (около 7 тыс. евро). Все лоты, кроме последнего, были выкуплены с аукциона одним покупателем. Его имя московский аукционный дом не называет, сообщает "Телепрограмма".