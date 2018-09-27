"Нас держат за тупых идиотов?" Резник и Лоза упрекнули Лазарева в плагиате

"Вдова Евтушенко имеет право сказать, что это – чистейшей воды плагиат. "Шепотом" – притча во языцех. Есть строчки малоизвестные, но это более чем известное стихотворение. Человек, который называет себя автором, не имеет права его не знать. Авторы должны читать литературу. Я думаю, что неэтично, некрасиво и отвратительно брать эти строки и присваивать их себе!", — заявил Лоза.

"Это стихотворение – одно из самых любимых из раннего Евгения Евтушенко. Я часто цитировал его своей супруге Ирине. Когда совершенно случайно услышал эту песню, то обрадовался, что Лазарев исполняет песню на стихи Евтушенко: "Наконец-то, думаю, они к классикам начали обращаться. Может, перестанут петь разную чушь на нечеловеческом языке". Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у этой песни другой автор. Как же так? Это ключевая фраза, на которой строится вся песня: "Ты спрашивала шепотом: "А что потом? А что потом?" Такое ощущение, что эти так называемые новые творцы считают, что никто не знает творчество такого классика, как Евтушенко! Они всех нас держат за тупых идиотов? Очень обидно, что память о поэте осквернили после его смерти", — заключил Резник.