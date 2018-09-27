Пт, 28.09.2018
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Поклонники удивлены: Волочкова ежедневно публикует фото экс-мужа

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Анастасия Волочкова

ФОТО: instagram.com/volochkova_art

В последние дни в инстаграме российской балерины Анастасии Волочковой стали регулярно появляться ее бывшего супруга Игоря Вдовина, пишет издание "Аргументы недели".

На днях дочь Волочковой Ариадна отмечала свой тринадцатый день рождения. Праздник посетил ее отец, о котором Анастасия уже долгое время не упоминала. Фанаты балерины были удивлены, поскольку на снимках женщина и ее экс-супруг выглядят счастливыми и довольными.

После праздника Анастасия Волочкова не перестала публиковать фотографии с бывшим мужем. В частности, она продемонстрировала подписчикам кадр со свадьбы.

Некоторые фолловеры выражают надежду на то, что артистка и бизнесмен смогут помириться и, вероятно, даже воссоединиться.

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