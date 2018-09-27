Поклонники удивлены: Волочкова ежедневно публикует фото экс-мужа

На днях дочь Волочковой Ариадна отмечала свой тринадцатый день рождения. Праздник посетил ее отец, о котором Анастасия уже долгое время не упоминала. Фанаты балерины были удивлены, поскольку на снимках женщина и ее экс-супруг выглядят счастливыми и довольными.