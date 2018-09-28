5 причин, почему стоит сходить на комедию "Homo Novus"

В программе фильмов к столетию Латвии наконец-то появился потенциальный кассовый хит — романтичная ретро-комедия Анны Видулеи Homo Novus о жизни рижской богемы 30-х. С 26 сентября фильм идет в кинотеатрах. Рассказываем, почему его непременно стоит посмотреть.
Во-первых, любопытен сам сюжет, основанный на одноименном романе Аншлава Эглитиса. Фильм рассказывает о том, как функционирует мир искусства, через сколько интриг и авантюр нужно пройти, чтобы стать своим среди его колоритных персонажей. И все это подается легко и ненавязчиво, на фоне романтичной истории любви под замечательную музыку Раймонда Паулса.
Главный герой - бедный молодой художник из провинции Юрис Упенайс (Игорь Шелеговскис) является в Ригу в 1938 году в надежде на артистическую карьеру. Одновременно с ним из Парижа возвращается франтоватый красавец-художник Эйжен Жибейка (Каспарс Звигулис), мечтающий заполучить дядюшкино наследство. Увы, наследства ему не видать: дядюшка завещал все деньги на проведение арт-конкурса, судить который должны будут полные диленатны. Пока Жибейка опускается все ниже, трудолюбивый Упенайс поднимается все выше — внедряется в богемные круги, отбивает у Жибейки его подружку-скульпторшу (Кристине Крузе), заполучает заказы у светской львицы, невежественной богачки Даги (Аурелия Анужите) и начинает творить по принципу «все на продажу». При этом герой на каждом шагу попадает в нелепые ситуации. Выпутываться из них ему помогает вездесущий Курцумс (Каспарс Знотиньш) — куратор и теоретик искусства, мастер интриг, которому в фильме отводится роль кукловода, дергающего марионеток за ниточки.
Во-вторых, посмотрев фильм вы обнаружите, что мир богемы Первой республики, перетекающей с выставок на вечеринки, не очень то отличается от светской круговерти наших дней. Да и в сфере искусства спустя 80 лет немногое изменилось. Художники также пытаются заручиться поддержкой богатых покупателей и готовы плясать под их дудку. А погоду делают кураторы, галеристы и меценаты, способные возвысить одних и низвергнуть других.
В-третьих, в фильме занят звездный актерский состав. Звезды НРТ блистают в ролях одна колоритней другой. Андрис Кейшс играет талантливого мужлана и пьяницу, художника Салатурса в сатирическом ключе, не жалея грубых мазков. Вилис Даудзиньш убедителен в роли незадачливого живописца, не способного расчехлить дорогой набор красок. Каспарс Знотиньш (Курцумс) являет образ отъявленного интригана, наделяя его при этом философской глубиной и противоречивостью. Героиня Кристине Крузе (очаровательной жены Алвиса Херманиса) поначалу кажется вертихвосткой, а на деле оказывается натурой глубокой и достойной любви. Гуна Зариня роскошно «выходит из берегов» в роли безумной перформансистки, решившей наглядно передать «мысль в пространстве и во времени».
В небольших, но эффектных камео засветились Гундарс Аболиньш, Регина Разума, Интарс Бусулис, Андрейс Жагарс, бывший премьер Марис Гайлис, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и спортсмен Каспарс Камбала.
На этом фоне исполнитель главной роли Игорс Шелеговскис выглядит несколько блекло, но ведь и играть ему приходится героя безликого, «мистера Никто», который только по ходу фильма обретает свое лицо, становится кем-то.
В-четвертых, вы наверняка оцените стиль и атмосферу фильма. Антураж 30-х годов прошлого века воссоздан детально и придает картине особое очарование. Работа художницы по костюмам Лиене Ролштейне выше всяких похвал: специально для фильма было создано около 180 нарядов один эффектнее другого. Добавьте к этому ретроавтомобили, предоставленные Рижским моторным музеем, разнообразные интерьеры — от роскошных в стиле модерн, до совершенно убитых и убогих — и вы примерно составите впечатление. Кстати, чтобы спрятать приметы современности — пластиковые окна, рекламные плакаты, новые автомобили, камеры слежения — съемочной группе пришлось хорошенько постараться. В ход пошла и компьютерная графика.
В-пятых, Homo Novus – это увлекательный экскурс в историю латвийского искусства. Все картины, нарисованные героями фильма, существуют в реальности и принадлежат кисти латвийских классиков (некоторые можно увидеть в Национальном музее, другие находятся в частных коллекциях). Реальные прототипы есть и у нескольких ключевых персонажей. Так, знающие люди разглядели в герое Каспара Звигулиса черты главного денди Первой республики, художника Карлиса Падегса. А герой Андриса Кейшса, говорят, "списан" с Романа Суты.