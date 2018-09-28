5 причин, почему стоит сходить на комедию "Homo Novus"

Во-первых, любопытен сам сюжет, основанный на одноименном романе Аншлава Эглитиса. Фильм рассказывает о том, как функционирует мир искусства, через сколько интриг и авантюр нужно пройти, чтобы стать своим среди его колоритных персонажей. И все это подается легко и ненавязчиво, на фоне романтичной истории любви под замечательную музыку Раймонда Паулса.

Главный герой - бедный молодой художник из провинции Юрис Упенайс (Игорь Шелеговскис) является в Ригу в 1938 году в надежде на артистическую карьеру. Одновременно с ним из Парижа возвращается франтоватый красавец-художник Эйжен Жибейка (Каспарс Звигулис), мечтающий заполучить дядюшкино наследство. Увы, наследства ему не видать: дядюшка завещал все деньги на проведение арт-конкурса, судить который должны будут полные диленатны. Пока Жибейка опускается все ниже, трудолюбивый Упенайс поднимается все выше — внедряется в богемные круги, отбивает у Жибейки его подружку-скульпторшу (Кристине Крузе), заполучает заказы у светской львицы, невежественной богачки Даги (Аурелия Анужите) и начинает творить по принципу «все на продажу». При этом герой на каждом шагу попадает в нелепые ситуации. Выпутываться из них ему помогает вездесущий Курцумс (Каспарс Знотиньш) — куратор и теоретик искусства, мастер интриг, которому в фильме отводится роль кукловода, дергающего марионеток за ниточки.

ФОТО: @movieHN/ facebook

Во-вторых, посмотрев фильм вы обнаружите, что мир богемы Первой республики, перетекающей с выставок на вечеринки, не очень то отличается от светской круговерти наших дней. Да и в сфере искусства спустя 80 лет немногое изменилось. Художники также пытаются заручиться поддержкой богатых покупателей и готовы плясать под их дудку. А погоду делают кураторы, галеристы и меценаты, способные возвысить одних и низвергнуть других.

ФОТО: @movieHN/ facebook

В-третьих, в фильме занят звездный актерский состав. Звезды НРТ блистают в ролях одна колоритней другой. Андрис Кейшс играет талантливого мужлана и пьяницу, художника Салатурса в сатирическом ключе, не жалея грубых мазков. Вилис Даудзиньш убедителен в роли незадачливого живописца, не способного расчехлить дорогой набор красок. Каспарс Знотиньш (Курцумс) являет образ отъявленного интригана, наделяя его при этом философской глубиной и противоречивостью. Героиня Кристине Крузе (очаровательной жены Алвиса Херманиса) поначалу кажется вертихвосткой, а на деле оказывается натурой глубокой и достойной любви. Гуна Зариня роскошно «выходит из берегов» в роли безумной перформансистки, решившей наглядно передать «мысль в пространстве и во времени».

В небольших, но эффектных камео засветились Гундарс Аболиньш, Регина Разума, Интарс Бусулис, Андрейс Жагарс, бывший премьер Марис Гайлис, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и спортсмен Каспарс Камбала.

На этом фоне исполнитель главной роли Игорс Шелеговскис выглядит несколько блекло, но ведь и играть ему приходится героя безликого, «мистера Никто», который только по ходу фильма обретает свое лицо, становится кем-то.

ФОТО: @movieHN/ facebook

В-четвертых, вы наверняка оцените стиль и атмосферу фильма. Антураж 30-х годов прошлого века воссоздан детально и придает картине особое очарование. Работа художницы по костюмам Лиене Ролштейне выше всяких похвал: специально для фильма было создано около 180 нарядов один эффектнее другого. Добавьте к этому ретроавтомобили, предоставленные Рижским моторным музеем, разнообразные интерьеры — от роскошных в стиле модерн, до совершенно убитых и убогих — и вы примерно составите впечатление. Кстати, чтобы спрятать приметы современности — пластиковые окна, рекламные плакаты, новые автомобили, камеры слежения — съемочной группе пришлось хорошенько постараться. В ход пошла и компьютерная графика.