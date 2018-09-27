Ольгу Бузову обвинили в "кидалове" на 155 тыс. евро

Как пишет издание Star Hit, Бузова стала рекламным лицом конкурса, главным призом которого должен был стать автомобиль марки Mercedes-Benz Е-класса.

Спонсорами конкурса стали блогеры: согласно правилам, они должны были заплатить от 50 до 100 тысяч рублей за участие, а взамен получить порядка 150 тысяч "живых" подписчиков. В общей сложности набралось 150 спонсоров и сумма в 12 миллионов рублей.

Однако обещанных подписчиков они так и не получили: подписавшиеся на них пользователи мгоновенно попадали в "черные списки", а конкурсная страница постоянно блокировалась администраторами соцсети. Многие из принявших участие в конкурсе уверены, что так получилось из-за того, что вместо "живых" подписчиков организаторы гива накручивали ботов.

В итоге Ольгу Бузову обвинили в мошенничестве. Кто-то из спонсоров решил написать на звезду заявление в полицию, заявив об ущербе в 12 млн рублей (около 155 тыс. евро).